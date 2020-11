Biedronka, Lidl, Tesco i in. zapowiadają bony świąteczne dla pracowników. Zapłacą nawet 1050 zł

Shutterstock

Tesco już w październiku rozpoczęło wypłaty świadczeń - zatrudnieni mogą otrzymać maksymalnie 1050 zł. Lidl i Kaufland rozdadzą pracownikom bony świąteczne w wysokości nawet 700 zł na osobę. Z kolei Biedronka przygotowała paczki dla dzieci i karty przedpłacone na zakupy dla osób zatrudnionych. Tak sieci szykują się na święta.

Biedronka, Lidl, Kaufland przygotowują prezenty dla pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia – m.in. paczki świąteczne dla dzieci oraz karty przedpłacone na zakupy.

Tesco – bony dla pracowników do 1050 zł

W obliczu nowej sytuacji na świecie związanej z pandemią COVID-19 pracownicy marketów Tesco otrzymają świadczenia w postaci bonów świątecznych, które będą "zdecydowanie wyższe niż w latach ubiegłych i wyniosą do 1050 zł. Kilka tysięcy pracowników skorzysta z najwyżej wartości bonów", podkreśla Tesco. W tym roku świadczenia z okazji Bożego Narodzenia wypłacane są wcześniej - już od października.

– Niezależnie od tego, w tygodniach poprzedzających święta, pracownicy będą mogli skorzystać ze specjalnych akcji, podczas których otrzymają dodatkową zniżkę 10 proc., co łącznie ze standardową pracowniczą zniżką 10 proc. da im aż 20 proc. upustu na zakupy w Tesco. Ponadto jak co roku, pracownicy otrzymają paczki ze słodyczami i upominkami – mówi Jacek Dąbrowski, kierownik ds. komunikacji Zewnętrznej w Tesco.

Do 700 zł dla pracowników Lidla i Kauflandu

– Kaufland i Lidl Polska przygotowały niespodziankę dla swoich pracowników. W tym roku w ich ręce trafią tradycyjne bony świąteczne zasilone dodatkową kwotą. Jest to forma podziękowania za wytężoną pracę w trakcie pełnego wyzwań roku. Bony świąteczne dla pracowników w formie kart przedpłaconych są tradycją w Kauflandzie oraz Lidlu. W tym roku obie zrzeszone w Grupie Schwarz sieci postanowiły zwiększyć ich wartość, w związku z czym w ręce ponad 39 tys. pracowników trafią bony w kwocie do 700 zł – czytamy w komunikacie prasowym.

Dodatkowo pracownicy marketów Kaufland otrzymają "świąteczną paczkę z artykułami spożywczymi bez względu na to, czy posiada dzieci, czy też nie" - mówi Bankier.pl Karina Galli z biura prasowego Kaufland.

Obie sieci marketów należące do Grupy Schwarz podkreślają, że decyzja ma związek z trwającą pandemią i jest wyrazem wdzięczności za pracę w tym trudnym czasie.

Biedronka – "paczki świąteczne i karty przedpłacone na zakupy"

– Z okazji świąt Bożego Narodzenia pracownicy sieci Biedronka i ich dzieci, jak co roku, otrzymają bogaty pakiet świadczeń socjalnych (..) m.in. paczki świąteczne oraz doładowanie kart przedpłaconych (...) W okresie przedświątecznym pracownicy korzystają także z kart przedpłaconych do wykorzystania na dowolne zakupy w sklepach Biedronka i drogeriach Hebe. Kwota ich zasilenia zależy od wysokości dochodów – mówi Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i odpowiedzialności społecznej w sieci Biedronka.

W tym roku sieć sklepów Biedronka przygotowała 144 tys. paczek świątecznych dla dzieci pracowników. Prezenty są dopasowane do wieku dziecka i podzielone na trzy przedziały: 0-2 lata, 3-9 lat, 10-18 lat. Inicjatywa ta cieszy się bardzo pozytywną opinią naszych pracowników, o czym świadczą ich entuzjastyczne opinie w ankietach satysfakcji, podkreśla Agnieszka Sokołowska.

Franczyzobiorcy sieci Żabka samodzielnie decydują o premiach

– (…) Franczyzobiorcy sieci Żabka, jako niezależni przedsiębiorcy, samodzielnie podejmują decyzje dotyczące zatrudnionych przez siebie osób. W ich gestii znajduje się m.in. kwestia ewentualnych premii czy prezentów świątecznych dla pracowników sklepów – czytamy komentarz biura prasowego Żabka. W związku z tym w poszczególnych sklepach mogą obowiązywać różne formy dodatkowych świadczeń z okazji świąt Bożego Narodzenia.

– W Aldi przykładamy bardzo dużą wagę do budowania przyjaznej atmosfery i poczucia jedności wśród pracowników. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że takie podejście przekłada się na lojalność i zaangażowanie w codzienną pracę. Pracownicy sklepów Aldi mają możliwość korzystania z pakietów zdrowotnych dofinansowywanych przez pracodawcę oraz pakietów sportowych w ramach współpracy z OK System. Pracownicy wraz z wynagrodzeniem otrzymują dodatek w postaci bonów żywieniowych. Dotychczas nie przygotowaliśmy jednak specjalnych prezentów dla pracowników i ich dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia. Taka forma budowania poczucia przynależności do firmy przez pracowników i ich rodziny jest przez nas dopiero rozważana – mówi Agata Biernacka, kierownik działu komunikacji i PR Aldi Polska.