Bony i premia o wartości 450 zł od BNP Paribas za otwarcie konta osobistego

„Skocz po bonus” to najnowsza oferta BNP Paribas Banku Polska. Tym razem bank łączy najpopularniejsze rodzaje nagród – do zdobycia jest zarówno premia pieniężna o wartości 200 zł, jak i elektroniczne bony do sieci sklepów Żabka na 250 zł.

fot. Roman Samborskyi / / shutterstock

Nowi klienci banku, bo to do nich skierowana jest promocja BNP Paribas, poza założeniem Konta Otwartego na Ciebie, będą musieli również spełnić kilka warunków dodatkowych. Wszystkie informacje na ich temat znajdziecie poniżej.

Ile można zyskać na promocji?

Paleta nagród w najnowszej promocji BNP Paribas Bank Polska wygląda następująco:

pierwsza nagroda - 100 zł w e-bonach do Żabki w postaci 10 kodów na 10 zł;

- 100 zł w e-bonach do Żabki w postaci 10 kodów na 10 zł; druga nagroda – 150 zł w e-bonach do Żabki w postaci 15 kodów na 10 zł,

– 150 zł w e-bonach do Żabki w postaci 15 kodów na 10 zł, trzecia nagroda – premia pieniężna w wysokości 200 zł.

Reklama

Co musisz zrobić, aby otrzymać nagrody?

Status klienta: Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że „Skocz po bonus” to promocja skierowana do nowych klientów BNP Paribas – w ten sposób promuje swoje produkty każdy bank.

W regulaminie oferty można przeczytać, że w promocji mogą wziąć udział osoby, które nie były w dniu wnioskowania o konto stroną umowy ramowej z bankiem oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były posiadaczami lub współposiadaczami konta osobistego w banku.

Zarejestruj się i załóż konto: Zainteresowani promocją BNP Paribas Banku Polska nie mogą zapomnieć o jednej ważnej rzeczy – przed otwarciem rachunku trzeba wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny. Nie można również zapomnieć o podpisaniu wskazanych przez bank oświadczeń.

Po otrzymaniu informacji o objęciu promocją można składać wniosek o konto, ale tutaj jest kolejny haczyk – trzeba to zrobić na stronie promocji, wykorzystując otrzymany w wiadomości mailowej link. Umowę o konto można zawrzeć, wybierając jedną z opcji – na stronie internetowej banku (weryfikacja tożsamości przez kuriera) lub w aplikacji mobilnej banku (weryfikacja tożsamości przez wideoweryfikację).

Przejdź na stronę promocji »

Do promocji można się włączyć do 15 czerwca 2023 r. lub wysłania formularza rejestracyjnego przez 6000 klientów. Umowę o konto można z kolei podpisać nie później niż 30 czerwca br.

Warunki dotyczące nagród: Każda z nagród wymaga spełnienia określonych warunków. Szczegółowe informacje przedstawione są w tabeli.

Promocja BNP Paribas Banku Polska „Skocz po bonus” – warunki dotyczące nagród Nagroda Warunki Termin wykonania 100 zł w e-bonach do Żabki otwarcie Konta Otwartego na Ciebie wraz z kartą debetową,

wykonanie co najmniej 5 transakcji Blik na min. 20 zł każda jeśli aktywacja karty w kwietniu, to w maju,

jeśli aktywacja karty w maju, to w czerwcu,

jeśli aktywacja karty w czerwcu, to w lipcu 150 zł w e-bonach do Żabki spełnienie warunków pierwszej nagrody,

wykonanie transakcji Blik na min. 200 zł łącznie,

wykonanie co najmniej 6 transakcji bezgotówkowych kartą debetową jeśli aktywacja karty w kwietniu, to w czerwcu,

jeśli aktywacja karty w maju, to w lipcu,

jeśli aktywacja karty w czerwcu, to w sierpniu 200 zł premii pieniężnej spełnienie warunków drugiej nagrody,

wykonanie co najmniej 6 transakcji Blik,

zapewnienie wpływów na kwotę min. 500 zł,

wykonanie przelewów na łączną kwotę min. 350 zł jeśli aktywacja karty w kwietniu, to w lipcu,

jeśli aktywacja karty w maju, to w sierpniu,

jeśli aktywacja karty w czerwcu, to we wrześniu Źródło: Opracowanie własne na podstawie regulaminu promocji „Skocz po bonus” w BNP Paribas Banku Polska

Kiedy otrzymasz nagrodę?

Wydanie nagród następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki dotyczące danej nagrody.

Jeśli klient aktywował kartę w kwietniu, to:

pierwsza nagroda zostanie wydana w czerwcu,

druga nagroda zostanie wydana w lipcu,

trzecia nagroda zostanie wydana w sierpniu.

Jeśli klient aktywował kartę w maju, to:

pierwsza nagroda zostanie wydana w lipcu,

druga nagroda zostanie wydana w sierpniu,

trzecia nagroda zostanie wydana we wrześniu.

Jeśli klient aktywował kartę w czerwcu, to:

pierwsza nagroda zostanie wydana w sierpniu,

druga nagroda zostanie wydana we wrześniu,

trzecia nagroda zostanie wydana w październiku.

Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przesłana klientowi do 22. dnia miesiąca, w którym powinna zostać przekazana (wyjątek – jeśli 22. dzień miesiąca wypada w weekend, to pierwszego dnia roboczego po tym dniu).

W przypadku trzeciej nagrody, tj. premii na konto, klient musi pamiętać o jeszcze jednym terminie – do 26. dnia miesiąca, w którym powinien ją otrzymać, należy zalogować się na stronę, do której odnośnik znajdzie w mailu od organizatora i podać numer konta, na który ma zostać wysłany przelew.

Załóż konto w BNP Paribas Banku Polska w promocji i odbierz bonusy »

Jakie są plusy i minusy promocji?

Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie medalu łatwo można wskazać kilka cech.

Do plusów z pewnością należą nagrody – część z nich to premia pieniężna, którą można wykorzystać w dowolny sposób, część – e-bony do Żabki. Korzystne jest podzielenie ich na mniejsze kwoty, dzięki czemu nie trzeba ich wykorzystać na raz. Na korzyść można również zapisać krótki termin karencji dla byłych klientów banku (tylko 12 miesięcy) i możliwość wykorzystania dowolnego wpływu w warunku trzeciej nagrody (nie musi to być wynagrodzenie).

Do minusów niektórzy zaliczą dość skomplikowaną procedurę założenia konta i otrzymania trzeciej nagrody, a także rozciągnięte w czasie przekazywanie nagród klientom.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Z konta, karty debetowej i dostępu do bankowości internetowej nie można zrezygnować do momentu przekazania nagród

W promocji można wziąć udział tylko jeden raz.

Opłata za prowadzenie konta to 0 zł, opłata za najtańszą kartę debetową wynosi 7 zł miesięcznie, jednak można ją obniżyć do 2 zł pod warunkiem dokonania nią min. 3 transakcji bezgotówkowych. Klienci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie płacą za obsługę karty,

Regulamin promocji można znaleźć pod tym adresem.

Załóż konto w promocji i odbierz bonusy do 450 zł »