Bon turystyczny przedłużony. 500 zł można wykorzystać podczas ferii zimowych

fot. Pawel Szwapczynski / / FORUM

Bon turystyczny będzie przedłużony do 31 marca 2023 r. Sejm przyjął zmiany w projekcie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Po nowelizacji przepisów rodzice skorzystają z dodatkowych 500 zł lub 1000 zł (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością) na wakacje także podczas ferii zimowych.

Bon turystyczny, czyli 500 zł dofinansowania na wakacje dla dziecka, miał obowiązywać do 30 września 2022 r. Do tej daty rodzice i opiekunowie dzieci poniżej 18. r.ż mogli wykorzystać pieniądze ze świadczenia na opłacenie m.in. usług hotelarskich lub imprez turystycznych. W piątek (2 września) Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Z nowych przepisów wynika, iż czas na wykorzystanie środków z został przedłużony do 31 marca 2022 r.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na początku sierpnia br. wciąż 750 tys. bonów pozostało nieaktywnych. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że luka w przepisach uniemożliwia wykorzystanie świadczenia tym opiekunom, którzy nabyli prawo do opieki nad pociechą, nad którą już ktoś sprawował pieczę, a wakacyjnego 500+ nie wykorzystał.

Rodzice i opiekunowie, którzy jeszcze nie skorzystali ze świadczenia, będą mogli zrobić to m.in. podczas ferii zimowych w przyszłym roku. Przepisy wejdą w życie po zatwierdzeniu nowelizacji przez Senat oraz podpisaniu przez Prezydenta RP.

"Potrzebę przedłużenia terminu realizacji programu PBT w takim wymiarze wskazywały we wspólnym stanowisku z 15 lipca Rada Polskiej Organizacji Turystycznej i Rada Ekspertów do spraw Turystyki" – podaje resort sportu i turystyki.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

– Potrzeba przedłużenia programu Polskiego Bonu Turystycznego do końca marca 2023 r. zrodziła się na podstawie analiz dotychczasowego stopnia wykorzystywania przez rodziny środków, które lokowane u przedsiębiorców i organizatorów pożytku publicznego stymulują rozwój gospodarczy. Sygnalizowaliśmy potrzebę utrzymania w polskim porządku prawnym rozwiązań mających obopólne korzyści - odciążających budżety polskich rodzin oraz wspierających przedsiębiorców turystycznych dotkniętych skutkami pandemii – mówił Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.



DF