Kończy się czas na wykorzystanie bonu turystycznego. Po tym terminie 500 zł na dziecko przepadnie

Bon turystyczny można wykorzystać jeszcze przez trzy tygodnie. Później 500 lub 1000 zł na wakacyjny wypoczynek, wejściówkę do muzeum lub ZOO, udział w kolonii oraz inne usługi rekreacyjne dla dziecka przepadną. Polacy wciąż nie wykorzystali ok. 13 proc. bonów turystycznych – wynika z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

/ FORUM

Bon turystyczny jest ważny do 31 marca 2023 r. Po tym terminie rodzice i pozostałe upoważnione osoby nie będą mogły skorzystać ze świadczenia w celu opłacenia wypoczynku lub innych atrakcji dla swoich dzieci. Ostatnim dzwonkiem na skorzystanie ze świadczenia nie była przerwa zimowa w szkole. Chociaż beneficjenci w trakcie ferii wykonali płatności na kwotę ponad 43 mln zł przy czym, co 4 złotówka trafiła do organizacji turystycznych w Małopolsce.

Bon turystyczny na wakacje 2023

Z bonów turystycznych można skorzystać także na opłacenie noclegów w trakcie nadchodzących wakacji. Kluczowym terminem jest data płatności. Ta musi być zrealizowana do końca marca 2023 r.

– Termin obowiązywania usługi wypłacania świadczeń socjalnych w ramach programu Polski Bon Turystyczny oraz dokonywania nim płatności przez beneficjentów upływa z końcem marca 2023 roku. Bonem można opłacić np. zaliczkę na późniejszy wyjazd, nawet po 31 marca 2023 r. Ważne jest jednak, aby płatność nastąpiła najpóźniej 31 marca – potwierdza Ministerstwo Sportu i Turystyki w odpowiedzi na zapytanie redakcji Bankier.pl.

Polacy aktywowali 3,88 mln bonów turystyczny do 5 marca 2023 r. To ponad 87 proc. wszystkich wygenerowanych świadczeń. Pula ta obejmuje ponad 6,3 mln dzieci, w tym ponad 216 tys. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, podaje resort sportu i turystyki. Jednak w praktyce oznacza to, że wciąż 13 proc. wszystkich bonów turystycznych nie zostało aktywowanych.

– Aktualna kwota płatności zrealizowanych przy udziale bonów wyniosła ponad 3 mld złotych. Łącznie na program PBT przeznaczono ok. 4 mld złotych. Najwięcej środków pochodzących z płatności bonem trafiło do podmiotów turystycznych z województw: małopolskiego (640 mln zł), pomorskiego (525 mln zł) i zachodniopomorskiego (460 mln zł). Są to jednocześnie województwa z największą liczbą podmiotów turystycznych zarejestrowanych w bazie Polskiego Bonu Turystycznego – podaje MSiT.

Gdzie zapłacić bonem turystycznym?

Polski Bon Turystyczny można nadal wykorzystać w ponad 28 tys. miejsc w całej Polsce, przypomina Ministerstwo Sportu i Turystyki. Także podczas jednodniowego wyjazdu, bez konieczności pokrywania noclegu dla całej rodziny lub blisko swojego miejsca zamieszkania. "W bazie podmiotów turystycznych przyjmujących płatności bonem dostępne są także obiekty wyróżnione przez Polską Organizację Turystyczną Certyfikatem Dobrych Praktyk – przyznawanym obiektom świadczącym najwyższą jakość usług turystycznych, zarówno tych realizujących płatności bonem, dostosowanych do turystyki rodzinnej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, jak i spełniających wymogi innych ważnych dla turystów kategorii jak m.in. turystyka bez barier, zrównoważona, prozdrowotna czy na obszarach wiejskich" – wskazuje resort.

Pełna baza obiektów, z których można korzystać, płacąc bonem, dostępna jest na stronie programu: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-obiektow.