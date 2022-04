Bon turystyczny przedłużony. Wakacyjne 500+ również w tym roku

fot. Wirestock Creators / / Shutterstock

Bon turystyczny można wykorzystać także w trakcie najbliższych wakacji. Termin na złożenie wniosku o 500 zł na wypoczynek dla dziecka został przedłużony. Rodzice mają czas na skorzystanie ze świadczenia do 30 września 2022 r.

Polskim bonem turystycznym mogą płacić rodzice za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na terenie Polski. "Bon jest dostępny na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej" – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Bon turystyczny – do kiedy?

Polski Bon Turystyczny, czyli 500 zł na wypoczynek dla dziecka, został wprowadzony w związku z pandemią COVID-19. Dodatkowe pieniądze miały zachęcić rodziców do wakacji na terenie kraju. Początkowo dostępny był do marca 2022 r., obecnie jednak dodatek można wykorzystać do 30 września 2022 r.

Bon turystyczny przysługuje rodzicom na dzieci do 18. roku życia (500 zł) oraz na dzieci z niepełnosprawnościami (1000 zł).

Gdzie można wykorzystać bon turystyczny? Można nim zapłacić m.in. za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Szczegółowa lista przedsiębiorców oferujących usługi w ramach bonu turystycznego dostępna jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

Wniosek o bon turystyczny

Wniosek o wypłatę świadczenia w ramach bonu turystycznego można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Ze środków w ramach bonu turystycznego można korzystać do wyczerpania pieniędzy z puli 500 zł na każdego dziecko. W praktyce oznacza to, że rodzice mogą opłacić kilka usług - środków nie trzeba wykorzystać jednorazowo.

DF