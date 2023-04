Będzie nowy bon turystyczny i to nie tylko dla dzieci? Nowe doniesienia

Bon turystyczny będzie przedłużony? Do 31 marca 2023 r. rodzice mogli wykorzystać 500 lub 1000 zł na opłacenie wypoczynku dla swoich dzieci. Obecnie pojawiają się doniesienia o kontynuacji programu oraz rozszerzeniu o dopłaty do wakacji dla osób starszych.

W ostatnich dniach pojawiły się o informacje o rzekomych pracach Ministerstwa Sportu i Turystyki nad przedłużeniem bonu turystycznego. Oficjalnego stanowiska resortu nie ma. Nieoficjalnie mówi się o drugiej edycji bonu turystycznego. Jak podaje "Rzeczpospolita" program może wystartować przed wakacjami.

Wśród doniesień pojawiają się informacje o możliwości rozszerzenia programu. Oprócz dzieci bon turystyczny ma być wsparciem także dla seniorów.

Przedstawiciele branży turystycznej od kilku miesięcy zabiegają o kontynuację programu bonu turystycznego. Rządowy program miał pomóc firmom z sektora w przetrwaniu skutków pandemii koronawirusa. O szczegółach programu pisaliśmy więcej w artykule pt. "Bon turystyczny. Jak dostać 500 zł na wakacje dla dziecka?".

– Bon turystyczny w formule przyjętej w 2020 r. był programem skierowanym do rodzin z dziećmi. W związku z tym siłą rzeczy najbardziej zyskały na nim te atrakcje turystyczne (w pakiecie co najmniej dwóch usług), które są przeznaczone dla najmłodszych. Stał się on więc bardziej narzędziem polityki społecznej państwa niż instrumentem bezpośrednio wspierającym branżę turystyczną, choć oczywiście istnieje spore grono firm, które dzięki niemu zarobiły. W obiektach turystycznych pojawiła się też zupełnie nowa grupa klientów – osób, które w innej sytuacji (bez możliwości skorzystania z bonów) nie pojawiłyby się w nich – mówił Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, w latach 2008–2017 wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, cytowany przez Rzeczpospolitą.