Bon turystyczny nie dla wszystkich. RPO apeluje o poprawkę

"Przez skomplikowaną sytuację rodzinną dzieci tracą prawo do bonu turystycznego" – alarmuje Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Luka w przepisach uniemożliwia wykorzystanie świadczenia tym opiekunom, którzy nabyli prawo do opieki nad pociechą, nad którą już ktoś sprawował pieczę, a wakacyjnego 500+ nie wykorzystał.



W skargach wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich obywatele zwracają uwagę na sytuację rodziców, którzy nabyli uprawnienie do świadczeń wskazanych w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym po 31 grudnia 2021 r., natomiast dzieci, nad którymi pełnią pieczę, urodziły się w okresie uprawniającym je do uzyskania świadczenia w wysokości 500 zł na wakacje. Problem pojawia się w momencie, gdy poprzedni opiekunowie prawni dziecka nie wykorzystali bonu turystycznego, natomiast obecni nie mogą tego zrobić, ponieważ stali się opiekunami po terminie wynikającym z przepisów.

RPO zwraca uwagę, że "art. 4 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (PBT) stawia granicę czasową dla możliwości uzyskania świadczenia z bonu turystycznego. Wiąże to uprawnienie z przysługiwaniem w danym czasie innych świadczeń związanych ze wsparciem rodziny (przede wszystkim świadczenia 500+). Obowiązująca regulacja nie przewiduje sytuacji, w której uprawnienie do bonu turystycznego, w powiązaniu ze świadczeniami wymienionymi w art. 4 ustawy o PBT, mogłoby zostać przyznane na rzecz nowego opiekuna w okresie pomiędzy 1 stycznia a 30 września 2022 r., tak jak to może mieć miejsce w sytuacji objęcia dziecka opieką zastępczą".

W związku z tym pojawia się sytuacja, w której uprawnienie do bonu turystycznego nie „idzie” za dzieckiem, którego sytuacja prawna zmieniła się w okresie od wejścia w życie przepisów ustawy, wskazuje Marcin Wiącek, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik przypomniał, że ustawodawca jako cel wprowadzenia bonu turystycznego było wsparcie biznesu i rodzin. „W związku z tym RPO prosi dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dominika Borka o stanowisko i rozważenie zmiany przepisów w tym zakresie”.

DF