Bon turystyczny 2.0? Rząd szykuje nowe wsparcie dla turystyki

Będzie nowy bon turystyczny i to nie tylko dla dzieci? Nowe doniesienia Bon turystyczny będzie przedłużony? Do 31 marca 2023 r. rodzice mogli wykorzystać 500 lub 1000 zł na opłacenie wypoczynku dla swoich dzieci. Obecnie pojawiają się doniesienia o kontynuacji programu oraz rozszerzeniu o dopłaty do wakacji dla osób starszych.