Bon do Żabki w zamian za stary telefon. Operator ruszył z nową promocją

fot. Jakob Berg / / Shutterstock

W Orange trwa promocja w ramach programu odkupu telefonów. Oddając operatorowi sprzęt, którego już nie używamy, można otrzymać bon do Żabki.

Jeśli mamy w domu zalegający (działający!) telefon, z którego już nie korzystamy, możemy się go pozbyć i jednocześnie zyskać dodatkowe środki na zakupy w Żabce. Orange w ramach swojej promocji oferuje bony do sieci sklepów - jego wartość zależy od wyceny sprzętu:

wartość telefonu do 99,99 zł – bon o wartości 50 zł;

wartość telefonu od 100 zł – bon o wartości 100 zł.

Jak podaje operator w informacji prasowej, bon zostanie przesłany SMS-em na podany przez klienta numer kontaktowy w ciągu 7 dni. Jedna osoba może odsprzedać maksymalnie 5 telefonów o dowolnej wartości.

Oferta nie dotyczy klientów B2B, którzy będą chcieli otrzymać fakturę VAT za odsprzedawany telefon. W zamian za bon na urządzenia i akcesoria w Orange otrzymają oni przelew.

Jak skorzystać z promocji Orange?

Aby dostać bon na zakupy do sklepów Żabka, wystarczy przyjść do dowolnego salonu Orange z używanym, ale działającym telefonem. Jak podkreśla operator, nie trzeba posiadać pudełka ani dodatkowych akcesoriów, np. ładowarki.

Promocja obowiązuje do wyczerpania bonów. Aby z niej skorzystać, nie trzeba być klientem Orange.

Co więcej, jeśli jesteśmy w posiadaniu telefonu, który nie znajduje się na liście skupowanych przez operatora, bo jest zbyt stary czy niedziałający, to w każdym salonie Orange można przekazać taki sprzęt do recyklingu, zostawiając go w specjalnym pojemniku.

DU