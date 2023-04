Bolt bez licencji. Co dalej z popularnym przewoźnikiem?

"Napad stulecia" w Holandii. Sąd wydał wyrok dla sprawców Ośmiu sprawców kradzieży kosztowności, do której doszło w północnym Amsterdamie w maju 2021 r., zostało skazanych na kary pozbawienia wolności od 2 do 15 lat - zdecydował w poniedziałek sąd w stolicy Holandii. W „napadzie stulecia”, jak określiły go media, celem złodziei był opancerzony pojazd, w którym znajdowało się złoto i drogocenne kamienie szlachetne o łącznej wartości szacowanej na 67 mln euro.