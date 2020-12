Boimy się, ale wydatków nie tniemy

Bankier.tv

Polacy są bardziej zaniepokojeni swoją sytuacją finansową niż pół roku temu. Co ciekawe, rosnące obawy o stan swojego portfela nie przekładają się na radykalne cięcie wydatków - wynika z badania EY.

Spodziewamy się też, że powrót do stabilności finansowej sprzed pandemii potrwa dłużej, niż zakładaliśmy w czerwcu. Część z nas uważa, że potrwa to kilka lat, a część, że sytuacja nigdy nie wróci do poprzedniego stanu. I o tych naszych obawach porozmawiamy w dzisiejszym Programie Antykryzysowym.

- Rosną obawy o sytuację finansową, ale te obawy nie przekładają się na istotnie silniejszą redukcję wydatków. Sprawdzaliśmy stopień zaniepokojenia wpływem pandemii na finanse osobiste, w skali od 1 do 7. Gdzie odpowiedź 7 to „jestem bardzo zaniepokojony”. No i blisko 22 proc. uczestników naszego badania jest bardzo zaniepokojonych stanem swoich finansów osobistych. Z kolei żadnego zaniepokojenia nie wykazuje tylko 7 proc. badanych. Teraz jak porównamy te wyniki z czerwcowymi, gdy kończyła się pierwsza fala pandemii, zaczął się okres wakacyjny i rzeczywiście było mniej zachorowań i generalnie wydawać by się mogło, że pandemia jest pod kontrolą, były wybory, to zestawiając ze sobą te wyniki badania przeprowadzonego w czerwcu z badaniami z października, to ewidentnie widać, że wzrosła liczba osób bardziej zaniepokojonych o swoje domowe budżety. Oczywiście zmalała liczba osób, które nie odczuwają zaniepokojenia - mówi Łukasz Wojciechowski, Partner EY, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy w wersji podcastowej.