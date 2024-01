Bogdanka szacuje zysk za 2023 rok. Wyprodukowała 7 mln ton węgla

Asbis szacuje, że miał w XII ok. 328 mln USD przychodów, 8 proc. więcej rdr Asbis Enterprises szacuje, że miał w grudniu 2023 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 328 mln USD, wobec 303 mln USD w analogicznym okresie rok wcześniej. Oznacza to wzrost o ok. 8 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie.