Bogdanka pokazała szacunkowe wyniki za III kw.

Grupa Monnari szacuje, że jej przychody w III kw. wzrosły o 10,6 proc. rdr do 71,4 mln zł Grupa Monnari szacuje, że w III kw. 2023 roku miała ok. 71,4 mln zł przychodów, o 10,6 proc. więcej rdr - podała spółka w komunikacie. Narastająco, po trzech kwartałach 2023 r., przychody szacowane są na 210 mln zł, co oznacza wzrost o 10,3 proc. rdr.