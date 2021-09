Bogdanka stawia na poprawę efektywności. Chce być samodzielnym podmiotem

/ materiały dla mediów

Priorytetem dla Bogdanki jest walka z rosnącymi kosztami i poprawa efektywności. Spółka chce być samodzielnym podmiotem, pracuje nad dywersyfikacją działalności - poinformował PAP Biznes prezes Bogdanki Artur Wasil.

"Priorytetem jest walka z rosnącymi kosztami i przygotowanie Bogdanki na turbulentny czas transformacji górnictwa. Nie można wykluczyć scenariusza, że kopalnie mogą nie wytrzymać trudów transformacji i przyjdzie nam konkurować z węglem z importu. Celem jest więc wewnętrzna transformacja skutkująca poprawą wydajności" - powiedział PAP Biznes prezes Bogdanki Artur Wasil.

"Chcemy utrzymać na wysokim poziomie produkcję, poziom uzysku i tym samym generować jak największe zyski ze sprzedaży węgla. Chcemy generować gotówkę na bieżące potrzeby i inwestycje, aby myśleć o zapewnieniu płynności finansowej we własnym zakresie, a nie w postaci finansowania zewnętrznego. Banki niechętnie teraz finansują inwestycje węglowe" - dodał.

Jak wskazał, presja kosztowa jest obecnie zauważalna - rosną ceny materiałów, w tym stali, ceny usług i ceny energii.

"Jest dużo pracy do wykonania, by złagodzić te wzrosty cen. Wpływ na poziom kosztów będzie najbardziej zauważalny w przyszłym roku" - powiedział Wasil.

Zdaniem prezesa efektywność Bogdanki na tle innych krajowych kopalń wygląda bardzo dobrze, ale spółka słabiej wygląda w porównaniu do kopalń na świecie pod względem efektywności i kosztów produkcji.

"Jest dużo do zrobienia w temacie zmian technicznych i organizacyjnych. Chcemy doprowadzić do wzrostu wydajności dołowej, a w ostatnich latach utrzymywała się ona na niezmienionym poziomie" - powiedział.

"Jednym z planowanych działań jest uruchomienie ścian o większej długości, chcemy też zwiększyć wskaźnik wykorzystania maszyn. Testujemy także samodzielną obudowę kotwową, co pozwoli obniżyć koszty. Chcemy koncentrować produkcję, zmniejszając liczbę czynnych ścian do trzech z czterech. Kluczowym elementem jest uzysk. Obecnie wynosi on ok. 70 proc. i myślę, że będzie średniorocznie oscylował na tych poziomach" - dodał Wasil.

Bogdanka chce być samodzielna

Prezes Bogdanki wskazał, że spółka nie zamierza przystępować do programu dla górnictwa węgla kamiennego, opartego na zapisach umowy społecznej dotyczącej transformacji branży. Bogdanka chce być samodzielnym podmiotem.

"Umowa społeczna dla górnictwa była dużym krokiem na drodze procesu transformacji sektora wydobywczego. My jako Bogdanka nie zamierzamy przystępować do programu dla górnictwa. Zamierzamy iść własną drogą. Widząc jak znaczącym jesteśmy podmiotem w województwie lubelskim, musimy zadbać o przebudowę profilu działalności i zastąpienie ubywających miejsc pracy w górnictwie innymi miejscami pracy, by nasz region możliwie najmniej ucierpiał gospodarczo" - powiedział Wasil.

"Chcemy być samodzielnym podmiotem, to najlepsze rozwiązanie dla firmy i regionu. Bogdanka zbudowała swoją siłę na niezależności i oddzieleniu od kopalń śląskich" - dodał.

Bogdanka rozważa nowe projekty w ramach planowanej dywersyfikacji działalności.

"Myślimy o komponentach do wiatraków, rozmawiamy z niemiecką firmą, czy o współpracy z lotniskiem, która mogłaby dać 400 nowych miejsc pracy" - powiedział prezes Wasil.

Opublikowana w grudniu ubiegłego roku strategia Bogdanki do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. zakłada wzrost udziału w przychodach z inicjatyw spoza podstawowego biznesu do 30 proc. w 2040 roku. Zmiana struktury przychodów odbywać się ma etapowo (5 proc. w 2025 roku, 10 proc. w 2030 roku).

Bogdanka zakłada w strategii średnią produkcję węgla w latach 2021-2025 na poziomie 9,7 mln ton. Od 2026 r. spółka chce też produkować węgiel koksowy.

"Złożyliśmy wniosek o koncesję na poszukiwanie węgla koksowego. Oczekujemy na jego rozpatrzenie" - powiedział prezes Wasil.

Dodał, że unieważniony został przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej (o mocy 3 MW, z rozbudową do 12 MW) w trybie „zaprojektuj – wybuduj”.

"Złożone oferty przekroczyły zakładany budżet. Ogłosiliśmy w ubiegłym tygodniu postępowanie na zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej" - powiedział Artur Wasil.

Anna Pełka (PAP Biznes)

pel/ osz/