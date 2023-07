Bogdanka obniżyła cel produkcyjny węgla handlowego na 2023 rok

Bogdanka obniżyła cel produkcyjny na 2023 rok do około 7 mln ton węgla handlowego - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej zakładała, że w tym roku jej produkcja węgla handlowego wyniesie około 8,3 mln ton.

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Decyzję o obniżeniu celu produkcyjnego zarząd Bogdanki tłumaczy zmniejszeniem zapotrzebowania na węgiel ze strony elektrowni należących do GK Enea o ok. 1,05 mln ton +/- 15 proc. w stosunku do wartości wynikających z obowiązujących na bieżący rok wolumenów.

Dodatkowo w pierwszym półroczu produkcja węgla kamiennego w Bogdance wyniosła 3,27 mln ton i była pod presją zdarzeń geologicznych, które miały miejsce pod koniec 2022 r. i w trakcie pierwszego półrocza 2023 r.

Bogdanka poinformowała, że aktualizacja celu produkcyjnego do około 7 mln ton węgla handlowego ma na celu optymalizację działalności operacyjnej spółki, tj. redukcję ryzyk wynikających z konieczności znacznego przyspieszenia prowadzenia eksploatacji w sytuacji rynkowej, która nie daje gwarancji zbytu wyprodukowanego węgla handlowego.

W połowie lipca Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec poinformowały Bogdankę o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel ze strony elektrowni należących do grupy Enea o ok. 1,05 mln ton +/- 15 proc. w stosunku do wartości wynikających z obowiązujących na bieżący rok wolumenów. Enea Trading zadeklarowała odbiór dostaw niezrealizowanego w 2023 r. wolumenu w latach kolejnych i zawarcie ze spółką w tym celu porozumień.

Z kolei w połowie lutego Rada Techniczna Bogdanki zdecydowała o wstrzymaniu eksploatacji ściany 3/VII/385 w polu Stefanów z uwagi na zagrożenie wylewu wód podziemnych. Spółka zapewniała wtedy, że trudności hydrogeologiczne, które wystąpiły na tej ścianie, nie przekładają się w sposób bezpośredni na całość produkcji zaplanowanej na 2023 r.

W opublikowanej w połowie maja nowej strategii na lata 2023-2030 zakładano, że średni poziom produkcji węgla w Bogdance w latach 2023-2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton, a w latach 2026-2030 ok. 10,1 mln ton. (PAP Biznes)

