Bogdanka pokazała wyniki za I półrocze 2023 roku

Wojas miał w sierpniu 36,4 mln zł przychodów. To o 53,1 proc więcej rdr Wojas miał w sierpniu 2023 roku 36,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rdr o 53,1 proc. - podała obuwnicza spółka w komunikacie. Łącznie w okresie styczeń-sierpień 2023 roku grupa odnotowała 249,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 29,9 proc.