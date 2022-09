Rusza program rewitalizacji hałd do odzysku węgla. Pilotaż w Bogdance

/ materiały dla mediów

Rusza program Ministerstwa Aktywów Państwowych odzysku węgla z hałd górniczych. Pilotażowa instalacja ma rozpocząć pracę w Bogdance na przełomie 2022/23 roku - podała Enea w komunikacie prasowym.

Docelowo program rewitalizacji i eksploatacji hałd kopalnianych, zaprojektowany przez zespół ekspertów gospodarczych w Ministerstwie Aktywów Państwowych, ma pozwolić uzyskiwać z hałd w Polsce 2 mln ton węgla rocznie.

Bogdanka z grupy Enea podpisała z grupą CZH, której większościowym akcjonariuszem jest ARP, porozumienie o współpracy w zakresie wykorzystania potencjału hałd kopalnianych.

CZH dysponuje technologią modułowych instalacji służących do odzyskiwania węgla oraz kruszyw i innych surowców z hałd powstających w wyniku wydobycia przy kopalniach.

W ramach projektu Bogdanka udostępni teren wraz z zapleczem logistycznym, na którym CZH wybuduje modułową instalację odzysku. Poza węglem, odzyskany zostanie materiał mineralny, który może znaleźć np. zastosowanie w budownictwie.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Jeden moduł do odzysku ma zdolności produkcyjne na poziomie około 100 tys. ton węgla rocznie.

Jak podano, na terenie kraju zidentyfikowano ok. 150 hałd, w których składowane są odpady wydobywcze. Zajmują one łącznie powierzchnię ponad 11 tys. ha. Szacuje się, że może być w nich zgromadzone od kilku do kilkunastu procent węgla, a także inne frakcje cennych surowców.

"Zakładając, że w każdej z hałd zawartość węgla może wynosić od 8 proc. do 15 proc., a każda z hałd ma wielkość ok. 10 mln ton, to do pozyskania byłoby ok. 130 mln ton z czego ok. 50 proc. nadających się do ekonomicznie uzasadnionego odzysku. Z kolei znaczna część zidentyfikowanego obszaru (z 11 tys. ha) może zostać wykorzystana jako teren do budowy farm fotowoltaicznych, jak również, jaki farm wiatrowych wspierając w ten sposób rozwój źródeł OZE w Polsce" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

pel/ osz/