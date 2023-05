Bogdanka chce przeznaczać na dywidendę do 50 proc. zysku netto

LW Bogdanka chce w przyszłości wnioskować do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto - poinformowała spółka w Strategii Rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku.

Wskazano, że wysokość każdorazowo rekomendowanej dywidendy będzie zależna od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, realizowanych i planowanych inwestycji oraz możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego.

"Na kształtowanie się polityki dywidendowej spółki w przyszłości wpływ będzie miała realizacja inicjatyw strategicznych, których celem jest wzrost efektywności produkcji i dywersyfikacji przychodów, co z kolei może przełożyć się na wielkość nakładów inwestycyjnych" - napisano. (PAP Biznes)

