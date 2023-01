Bogaci bogacą się szybciej niż dwa lata temu. "Trzeba ich opodatkować"

"To szalone lata 20. dla miliarderów". 1 proc. ludzkości zarobiła dwa razy więcej światowego bogactwa niż reszta świata. Pomnażanie majątków znacznie przyspieszyło w przeciągu ostatnich dwóch lat. Obecnie najbogatsi zawiadują około 40 proc. dóbr ziemskich.

fot. elwynn / / Shutterstock

Jak podaje CNN, w ciągu ostatnich dwóch lat najbogatsi mieszkańcy Ziemi stali się bogatsi znacznie szybciej niż cała reszta. Tak wynika z corocznego raportu Oxfam odnoszącego się do globalnych nierówności. Podali przy tym twarde dane. Fortuna należąca do 1 proc. najbogatszych ludzi wyniosła 26 bilionów dolarów więcej, podczas gdy 99 proc. odnotowało wzrost wartości swoich majątków o zaledwie 16 bilionów dolarów.

Akumulacja majątków najbogatszych przyspieszyła podczas pandemii. W ciągu ostatniej dekady 1 proc. udało się zgromadzić zaledwie połowę całego nowego bogactwa. Gdy w ciągu ostatnich kilku lat, kwota ta wzrosła do dwóch trzecich.

Tymczasem 99 proc. ludzkości zmaga się ze zbilansowaniem swojego portfela w obliczu rosnących rachunków, cen za podstawowe produkty oraz rat kredytów. Około 1,7 mld pracowników żyje bowiem w krajach, w których inflacja przewyższa płace. Jasne jest też, że redukcja ubóstwa utknęła "w martwym punkcie" w zeszłym roku, po tym, jak liczba biednych na świecie gwałtownie wzrosła w 2020 roku. Do tego doszła jeszcze wojna w Ukrainie, która tylko podniosła ceny żywności i energii.

- Po tym, jak zwykli ludzie codziennie zaciskają pasa, oszczędzają na podstawowych potrzebach takich jak jedzenie czy leki, a superbogacze prześcignęli nawet swoje najśmielsze marzenia - powiedziała Gabriela Bucher, dyrektor wykonawcza Oxfam International. - Zaledwie dwa lata później ta dekada zapowiada się na najlepszą z dotychczasowych dla miliarderów. To szalony boom lat 20. dla najbogatszych - dodała.

Chociaż majątek najbogatszych zanotował lekki spadek w ciągu ostatniego roku, to nadal ich portfele są znacznie bardziej wypchane niż na początku pandemii. Według Oxfam ich majątek netto wynosi 11,9 bilionów dolarów. To 2 biliony mniej niż na końcu 2021 roku, to wciąż znacznie powyżej 8,6 biliona dolarów, które mieli miliarderzy w marcu 2020 roku.

- Bogaci korzystają z trzech trendów - wyjaśnia Nabil Ahmed, dyrektor sprawiedliwości Oxfam America. Na początku pandemii rządy, które było na to stać, wpompowały biliony dolarów w gospodarki, aby zapobiec gwałtownemu załamaniu. To spowodowało, że wartość akcji i innych aktywów gwałtownie wzrosła. - Niemal całość z tych pieniędzy trafiła do ultrabogatych. Zupełnie za to pominięto sprawiedliwe opodatkowanie - dodaje Ahmed.

Wiele korporacji dobrze poradziło sobie z perturbacjami z ostatnich dwóch lat. 95 firm z branży spożywczej i energetycznej zwiększyło ponad dwukrotnie swoje zyski w 2022 roku, ponieważ inflacja spowodowała gwałtowny wzrost cen. Znaczna część tych pieniędzy została przekazana w dywidendach akcjonariuszom. Ponadto w raporcie zauważono, że nierówności zwiększa zataczająca szersze kręgi tendencja do łamania praw pracowniczych i większa koncentracja rynku.

Po raz pierwszy od 25 lat skrajne bogactwo i skrajne ubóstwo wzrosły jednocześnie.

Co proponuje Oxfam? Opodatkować najbogatszych. I to dwukrotnie: po pierwsze jednorazowo kazać im zapłacić daninę od dochodów nadzwyczajnych, aby zakończyć czerpanie zysków z globalnych kryzysów oraz podnieść podatek dla najbogatszych do co najmniej 60 proc. ich dochodów z pracy i kapitału. Uzyskane w ten sposób środki powinny być rozdzielone.

- Mamy do czynienia z ekstremalnym kryzysem koncentracji bogactwa - zaznacza Ahmed. - Logicznym posunięciem jest opodatkowanie ultrabogatych, by spróbować zmniejszyć nierówności.

Raport nie mógł pojawić się w lepszym momencie. Niebawem rozpocznie się bowiem doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii - elitarnego zgromadzenia najbogatszych ludzi i światowych przywódców.