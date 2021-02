Boeing zaleca przewoźnikom wstrzymanie lotów samolotów typu 777

W Irlandii do 5 tys. euro i 6 miesięcy więzienia za unikanie kwarantanny przez przyjezdnych

Do 5 tys. euro grzywny i sześć miesięcy więzienia ma grozić osobom, które po przyjeździe do Irlandii nie odbędą obowiązkowej kwarantanny w wyznaczonych hotelach, jeśli są do tego zobligowane - uzgodnił w środę wieczorem rząd tego kraju.