Bodnar o giganagrodach dla prokuratorów. "To nie jest taka prosta decyzja"

Szef MS Adam Bodnar uważa, że - po ujawnieniu wysokości zarobków i nagród części prokuratorów Prokuratury Krajowej - nie jest możliwe przyznanie im jeszcze jakichkolwiek dodatków. Podkreślił, że zmiana ich wynagrodzeń nie jest kwestią prostą i wymaga zmian w prawie.

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Bodnar powiedział w piątek na konferencji prasowej, że w sprawie wynagrodzeń i nagród nie wystarczy zadeklarować zmianę, tylko trzeba przeprowadzić zmiany w prawie. Podkreślił, że zasady tego dotyczące są określone poprzez "różnego rodzaju mnożniki" wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów.

"I trzeba się po prostu zastanowić nad tym, czy te mnożniki powinny ulec modyfikacji i jak się to ma do ochrony praw nabytych" - zaznaczył.

"To nie jest taka prosta decyzja. Nie uważam, żeby w takiej sytuacji możliwe było przyznawanie jakichś jeszcze dodatków specjalnych, nagród czy dodatkowych czynników składających się na wynagrodzenia, tylko z pewnością należy w przypadku takich osób tkwić tylko i wyłącznie przy tym, do czego jesteśmy zobowiązani na postawie obowiązującego prawa" - dodał minister.

W czwartek prokurator Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów udostępniła w mediach społecznościowych wynagrodzenia, nagrody i dodatki specjalne w Prokuraturze Krajowej za okres 2022/2023.

Gigantyczne zarobki w Prokuraturze Krajowej. Ujawniono kwoty

Z opublikowanych danych wynika, że prokurator krajowy Dariusz Barski otrzymał w tym okresie wynagrodzenie w wysokości 974 639 zł oraz 32 900 zł nagród. Jeden z zastępców Prokuratora Generalnego, Robert Hernand, miał zarobić w tym okresie 996 638 zł plus 26 900 zł nagród; podobną kwotę miał otrzymać inny z zastępców Krzysztof Sierak.

W opublikowanym wpisie prokurator Wrzosek przytoczyła także dane nt. wynagrodzeń innych zastępców Prokuratora Generalnego.

"Z-ca prokuratora generalnego Michał Ostrowski za okres 21 listopada - 31 grudnia 2023 r. - wynagrodzenie: 48 321 zł. Z-ca prokuratora generalnego Beata Marczak - wynagrodzenie: 884 371 zł, nagrody: 26 900 zł. Z-ca prokuratora generalnego Tomasz Janeczek za okres 21 listopada - 31 grudnia 2023 r. - wynagrodzenie: 48 321 zł; jego poprzednik Przemysław Funiok - wynagrodzenie: 885 560 zł, nagrody: 26 900 zł. Z-ca prokuratora generalnego Krzysztof Urbaniak - wynagrodzenie: 714 387 zł, nagrody: 19 400 zł" - wyliczyła Wrzosek.

Jak dodała, "do tego każdy z wyżej wymienionych otrzymuje comiesięczny ryczałt mieszkaniowy, diety, zwrot kosztów przejazdów itp. w wysokości ok 5 000 zł czyli jakieś dodatkowe 60 000 zł rocznie". "Ale to nadal nie koniec. W okresie 2022/2023 w Prokuraturze Krajowej wypłacono prokuratorom łącznie 4 172 318 zł tytułem tzw. dodatków specjalnych, w wysokości do 40 proc. wynagrodzenia. Dla porównania średnia płaca urzędnika pracującego w prokuraturze wynosi ok. 4500 zł miesięcznie brutto" - podkreśliła Wrzosek.

"Nie wierzcie więc, że prokuratorzy Barski, Hernand, Ostrowski i tych pozostałych 44 prokuratorów krajowych kwestionujących uprawnienia prokuratura generalnego, walczy o prokuraturę. Ich motywacja jest dużo prostsza" - oceniła.

Prokuratura Krajowa w piątkowym komunikacie dementowała informacje jakoby wynagrodzenia kierownictwa prokuratury zostały w ostatnich latach "drastycznie zwiększone" i były wyznaczane uznaniowo. (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek, Andrzej Klim

wni/ klim/ mrr/