Bodganka chce być koncernem multisurowcowym. Co z dywidendą?

Podczas Konferencji WallStreet przedstawiono strategię rozwoju Bogdanki na lata 2023 - 2030 z perspektywą do 2040 roku. Nie zabrakło również pytań o zmiany w akcjonariacie oraz o transformację w koncern mulitienergetyczny. Czy w tej sytuacji znajdzie się miejsce na dywidendę? Odpowiedzi udzielił prezes Bogdanki Kasjan Wyligała.

Michał Kubicki pyta o zmiany w akcjonariacie:

My trochę jesteśmy przedmiotem tej transakcji, a nie podmiotem, z tego co publicznie zapowiadał premier Sasin, odbędzie się to w okolicach lipca. Dla nas jest to dobra informacja. Po rozmowach z ministerstwem aktywów państwowych widać spójność pomiędzy naszymi strategiami. Skarb Państwa to dobry inwestor, ponieważ może pomóc nam w transformacji. Taki inwestor długoterminowy zapewni rozwój spółce, co mogłoby nie być możliwe przy innych podmiotach chcących maksymalizować zyski. Odbiłoby się to także na rynku pracy w naszym regionie - mówi prezes Bogdanki Kasjan Wyligała.