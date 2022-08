Bocian Pożyczki odpiera zarzuty UOKiK. "Nie odnoszą się do bieżącej działalności spółki"

fot. Maciej Łuczniewski / / FORUM

Zarzuty UOKiK nie odnoszą się do bieżącej działalności spółki; od ponad roku nie pośredniczymy w zawieraniu umów leasingu konsumenckiego - przekazała PAP w środę Marta Białek z Everest Finanse SA, działającej pod szyldem Bocian Pożyczki. We wtorek UOKiK poinformował o postawieniu zarzutów spółce.

We wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podał, że Everest Finanse SA, działająca pod szyldem Bocian Pożyczki, przy okazji udzielania kredytów konsumenckich pośredniczyła w zawieraniu umów leasingu konsumenckiego zwrotnego na rzecz powiązanej firmy o tożsamej nazwie - Everest Finanse sp. z o.o. sp. k. Do UOKiK wpłynęły skargi konsumentów, że razem z aneksami do umowy pożyczki dostawali do podpisania umowy leasingu na sprzęt AGD, np. lodówki, kuchenki, i RTV, np. telewizory czy smartfony, który mieli sprzedać powiązanej spółce.

Prezes UOKiK postawił spółce Everest Finanse SA zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Pierwszy z nich dotyczy pobierania od konsumentów wyższych pozaodsetkowych kosztów pożyczek niż dozwolone w przepisach. Drugi zarzut to brak jasnych i jednoznacznych informacji na temat podpisywanych umów i ich kosztów.

Firma poproszona o odniesienie się do zarzutów UOKiK przekazała, że trudno jej się do nich odnieść "odpowiedzialnie i merytorycznie, ponieważ do spółki nie wpłynęło pismo prezesa UOKiK, w którym zostałyby postawione formalne zarzuty, o których mowa w komunikacie UOKiK".

"Chcemy podkreślić, że zarzuty UOKiK nie odnoszą się do bieżącej działalności spółki, ponieważ już od ponad roku nie pośredniczymy w zawieraniu umów leasingu konsumenckiego" - poinformowała dyrektor ds. marketingu i komunikacji Everest Finanse SA Marta Białek.

"W swoich działaniach zawsze koncentrowaliśmy się i koncentrujemy na tym, aby nasi klienci byli przejrzyście i rzetelnie informowani o szczegółach zawieranych umów. Świadczyć może o tym choćby liczba skarg kierowanych na naszą spółkę do Rzecznika Finansowego, utrzymująca się niezmiennie na bardzo niskim poziomie w stosunku do naszego udziału w rynku" - zaznaczyła Białek.

Jak podał UOKiK, jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce Everest Finanse SA grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.(PAP)

kmz/ mk/