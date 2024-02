BoF: zyski spółek z S&P 500 przebiły do tej pory konsensus o 6 proc.

Łączny zysk na akcję amerykańskich spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 przebił do tej pory konsensus o 6 proc. - wynika z szacunków Bank of America dotyczących wyników za czwarty kwartał 2023 roku. Dwie trzecie spółek pokazało już swoje kwartalne dokonania.

fot. BRENDAN MCDERMID / / Reuters / Forum

230 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 (70 proc.) przebiło do tej pory oczekiwania analityków co do zysku na akcję w czwartym kwartale 2023 roku.

Kwartalne przychody ze sprzedaży są, jak do tej pory, o 0,7 proc. wyższe od oczekiwań rynku.

Analitycy Bank of America wyliczają, że na koniec sezonu publikacji wyników za czwarty kwartał łączny zysk na akcję będzie wyższy o 3 proc. (biorąc pod uwagę już zaprezentowane wyniki, jak i szacunki dla spółek, które jeszcze nie pokazały swoich wyników". Byłoby to zgodne z wcześniejszymi założeniami BofA.

Bank of America wskazuje, że obecnie zwolnienia dominują na pierwszych stronach gazet.

"Nagłówki o zwolnieniach wzrosły, ale głównie ze względu na sezonowość. Skala wzrostu jest znacznie mniejsza niż w zeszłym roku (-20 proc. r/r w styczniu), a zwolnienia zazwyczaj spowalniają w okresach wzrostu zysków tak jak obecnie. Zatrudnienie pozostaje szokująco mocne" - napisano w raporcie BofA.

Bank of America uważa, że prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych pozostają solidne (1,4x), a krajowy cykl inwestycyjny oraz wydatki na sztuczną inteligencję / efektywność prawdopodobnie wydłużą cykl, nawet jeśli niektóre bodźce fiskalne zostaną wycofane.

W ocenie analityków BofA, pierwsza w historii dywidenda ogłoszona przez Meta Platforms z nawiązką rekompensuje dotychczasowe cięcia dywidend zapowiedziane przez niektóre firmy i wspiera oczekiwania, że to dywidendy będą napędzać kolejny etap wzrostu.

Koszty inwestycyjne wynoszą 2 proc. całkowitych kosztów operacyjnych dla indeksu S&P 500.

W tym tygodniu ponad 100 amerykańskich firm przedstawi swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał.

Najważniejsze cytaty ze spółek (za Bank of America)

United Rentals - "Infrastruktura i nieruchomości non-OZE nadal wykazywały solidny wzrost rok do roku, ponieważ nasi klienci rozpoczęli nowe projekty na różnych rynkach. Należą do nich fabryki akumulatorów, miejsca pracy związane z półprzewodnikami, energetyka, infrastruktura, a także centra danych".

Dow - "Chociaż spodziewamy się, że słabość popytu na dobra przemysłowe i trwałe utrzyma się w pierwszym kwartale, jesteśmy zachęceni wczesnymi pozytywnymi sygnałami w obszarach takich jak budownictwo, motoryzacja i elektronika użytkowa".

Illinois Toll Works - "Zdecydowanie dostrzegamy pewne pozytywy w zakresie łagodzenia przeszkód w środowisku zewnętrznym związanych z łańcuchem dostaw, inflacją kosztów produkcji oraz redukcją zapasów wśród klientów i partnerów handlowych".

Taiwan Semiconductors (Tech) - "Biorąc pod uwagę gwałtowną korektę zapasów i niską bazę z 2023 r., na rok 2024 prognozujemy, że cały rynek półprzewodników, z wyłączeniem pamięci, wzrośnie o ponad 10 proc. rok do roku".

Texas Instrument - "Wiemy, że wysyłamy poniżej popytu [w przemyśle]. Mamy klientów, którzy powiedzieli nam, że zbudowali zapasy i planują to skorygować".

JB Hunt - "Przez dziewięć kolejnych miesięcy obserwujemy poprawę naszych miesięcznych trendów wolumenowych w ujęciu rok do roku. W ujęciu miesięcznym w czwartym kwartale nasze wolumeny wzrosły o 6 proc. w październiku, o 6 proc. w listopadzie i o 8 proc. w grudniu".

Visa - "Zauważyliśmy, że wzrost spowolnił w pierwszym tygodniu stycznia i przyjrzeliśmy się temu bardzo uważnie. Jest to bezpośrednio skorelowane z ekstremalnie zimną pogodą".

Starbucks - "Nasi klienci pozostają lojalni, a w rzeczywistości zwiększyli swoją częstotliwość i wydatki w kwartale. Zauważyliśmy jednak złagodzenie ruchu w USA. W szczególności nasi okazjonalni klienci z USA, którzy zwykle odwiedzają nas po południu, przychodzili rzadziej".

Robert Half - "Ton rozmów z klientami poprawił się w ciągu ostatnich 90 dni ze względu na kombinację niższej inflacji, korzystniejszej polityki stóp proc., mniejszej liczby prognoz nadchodzącej recesji i nowo zatwierdzonych poziomów zatrudnienia wynikających z rocznego cyklu budżetowego. Czynniki te przyczyniają się do bardziej pozytywnego otoczenia w 2024 r. niż rok temu".

ADP (Przemysł) - "W tym momencie jesteśmy zadowoleni z ogólnego otoczenia popytowego. Myślę, że firmy wciąż zatrudniają".

Watches of Switzerland - "Preferencje konsumentów dotyczące tego, gdzie wydają pieniądze i nie ma wątpliwości, że podróże, wypoczynek, jedzenie, napoje, hotelarstwo i tak dalej uroda były ulubionymi kategoriami, a zegarki i biżuteria spadły na liście priorytetów".

McCormick - "Konsumenci zwiększają liczbę wyjazdów na zakupy, zmniejszają rozmiar koszyka i dokonują zakupów na czas, co powoduje dalszą niepewność w środowisku konsumenckim".

Meta - "Zwrot kapitału akcjonariuszom pozostaje dla nas ważnym priorytetem. Uważamy, że wprowadzenie dywidendy jest jedynie miłym uzupełnieniem istniejącego programu skupu akcji własnych".

Microsoft - "Spodziewamy się, że nakłady inwestycyjne będą istotnie rosły w ujęciu sekwencyjnym, napędzane inwestycjami w naszą infrastrukturę chmurową i AI".

Alphabet - "Wzrost nakładów inwestycyjnych w IV kwartale odzwierciedla nasze prognozy dotyczące nadzwyczajnych zastosowań sztucznej inteligencji [...] W 2024 roku spodziewamy się, że inwestycje w CapEx będą znacznie większe niż w 2022 r.".

(PAP Biznes)

pr/