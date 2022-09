Bank Anglii ogłosił czasowy skup brytyjskich obligacji długoterminowych

fot. aslysun / / Shutterstock

Bank Anglii (BoE) przeprowadzi ograniczone czasowo zakupy długoterminowych obligacji rządowych W. Brytanii od 28 września, aby przywrócić uporządkowane warunki rynkowe – poinformował bank w komunikacie. BoE przełożył rozpoczęcie zacieśniania ilościowego na 31 października.

„Bank od 28 września będzie dokonywał czasowych zakupów długoterminowych obligacji rządowych Wielkiej Brytanii. Celem tych zakupów będzie przywrócenie uporządkowanych warunków rynkowych. Zakupy będą dokonywane na dowolną skalę niezbędną do osiągnięcia tego wyniku. Operacja zostanie w pełni zabezpieczona przez Ministerstwo Skarbu” – napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej BoE.

„Zakupy te będą ściśle ograniczone w czasie. Mają one na celu rozwiązanie konkretnego problemu na rynku długoterminowych obligacji rządowych. Aukcje potrwają od dziś do 14 października. Zakupy zostaną zakończone w sposób sprawny i uporządkowany, gdy tylko oceni się, że ryzyko dla funkcjonowania rynku ustąpiło” – dodano.

Bank poinformował o wstrzymaniu rozpoczęcia zacieśniania ilościowego do 31 października.

„Roczny cel BoE redukcji posiadanych aktywów o 80 mld funtów pozostaje niezmieniony. W związku z aktualnymi warunkami rynkowymi, Zarząd Banku Anglii odłożył rozpoczęcie operacji sprzedaży posiadanych obligacji, które miały rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Pierwsza sprzedaż odbędzie się 31 października, a następnie sprzedaż będzie kontynuowana” – napisano w oświadczeniu.

BoE podał, że decyzję podjęto w związku ze znaczącym przeszacowaniem brytyjskich i globalnych aktywów finansowych.

„Ta przecena stała się bardziej istotna w ciągu ostatniego dnia – i ma szczególnie wpływ na długoterminowy dług rządu Wielkiej Brytanii. Gdyby dysfunkcja na tym rynku utrzymała się lub pogorszyła, istniałoby istotne ryzyko dla stabilności finansowej Wielkiej Brytanii. Prowadziłoby to do nieuzasadnionego zaostrzenia warunków finansowania i ograniczenia napływu kredytów do gospodarki realnej” – podał BoE.

„Zgodnie ze swoim celem w zakresie stabilności finansowej Bank Anglii jest gotowy do przywrócenia funkcjonowania rynku i ograniczenia wszelkiego ryzyka związanego z przeniesieniem niekorzystnych warunków kredytowania na brytyjskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa” – dodano.

W poniedziałek funt osłabił się o ok. 5 proc. wobec dolara do 1,0350 USD. Analitycy wskazują, że ostatnie ruchy nastąpiły po zapowiedzi znacznej obniżki podatków przez rząd Lizz Truss i komentarzu ministra skarbu Kwasiego Kwartenga, że „w przyszłości będzie więcej” działań w sprawie obniżek podatków.

22 września Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 50 b.p do 2,25 proc. Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewali się podniesienia stóp procentowych o 50 b.p. do 2,25 proc. 5 bankierów z BoE głosowało za podwyżką stóp procentowych o 50 b.p., 3 za podwyżką o 75 b.p., a 1 – za wzrostem o 25 b.p.

Rynki szacują podwyżki stóp proc. o 200 b.p. dokonane przez Bank Anglii do listopada. Osłabianie się brytyjskich obligacji spowodowało, że rentowność 10-letnich papierów dłuższych po raz pierwszy od 2010 r. przekroczyła 4 proc.

PAP

