Blue chipy na minusie, sWIG80 górą

WIG20 zakończył wtorkową sesję pod kreską, ale na szerokim rynku więcej było walorów zyskujących niż zniżkujących. Uosobieniem tego fenomenu był sWIG80, który zakończył dzień na solidnym plusie.

We wtorek optymizm inwestorów wyraźnie przygasł po silnych poniedziałkowych wzrostach. Przy Książęcej sytuacja się odwróciła. Tym razem to duże spółki zaprezentowały się słabiej niż szeroki rynek. WIG20 poszedł w dół o 1,16%, obniżając się do 1 718,21 pkt. mWIG40 zyskał 0,16%. WIG zakończył dzień spadkiem o 0,69% przy dość niskich obrotach, które podsumowano na zaledwie 742 mln zł.

Wśród największych spółek najwięcej straciły walory JSW (-6,4%), które były gwiazdą poniedziałkowej sesji. Kiepsko prezentowały się banki: kurs Santandera obniżył się o 3,4%, a mBanku o 3,9%. Na plusie dzień zakończyły jedynie papiery CCC (+1,1%), CD Projektu (+0,4%) oraz PGNiG (0,7%).

W mWIG-u brylowały walory DataWalk (+13%), które dzień wcześniej przeceniono o blisko 13% po informacji o emisji nowych akcji. W przeciwnym kierunku podążyły notowania Develii, które spadły o 8% po wzroście o prawie 14% w poniedziałek.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, co działo się poza 60 największymi spółkami. Wśród składowych WIG-u liczebnie przeważały walory zwyżkujące nad zniżkującymi. Więcej było też papierów wyznaczających roczne maksimum niż roczne minimum notowań. Personifikacją niezłej postawy tzw. szerokiego rynku był rosnący o 1,05% sWIG80. Wzrosty przeważały też na NewConnect, gdzie NC Index poszedł w górę o 2,5%.

Ważną informacją było też ustalenie ceny emisyjnej akcji Allegro na maksymalnym poziomie 43 zł, co chyba dla nikogo na rynku nie było zaskoczeniem. Zakończenie zapisów na akcje internetowego giganta może być pozytywną wiadomością dla inwestujących – część inwestorów mogła bowiem sprzedawać akcje na GPW, aby pozyskać kapitał na IPO Allegro.

