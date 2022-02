Bloomberg: rosyjscy oligarchowie stracili już 32 mld dol. z powodu kryzysu wokół Ukrainy

fot. Anders Kristensen / / Pexels

Wraz z eskalacją konfliktu wokół Ukrainy zmniejsza się majątek najbogatszych rosyjskich oligarchów - informuje w środę Bloomberg. Najbogatsi Rosjanie stracili w 2022 r. 32 mld dolarów. Wraz z wprowadzeniem zachodnich sankcji ich majątek może się dalej skurczyć.

Najwięcej ze swojego majątku, jedną trzecią stracił jak na razie Giennadij Timczenko, którego fortuna wynosi obecnie ok 16 mld dolarów - informuje Bloomberg. Znajdujący się na 118. miejscu prowadzonej przez agencję listy najbogatszych ludzi świata oligarcha swój majątek zawdzięcza głównie udziałom w wydobywającej gaz firmie Novatek.

Timczenko jest też głównym udziałowcem Rossija Bank. Ta instytucja finansowa, podobnie jak sam Timczenko znaleźli się na liście pięciu banków i trzech oligarchów, którzy zostali we wtorek obłożeni sankcjami przez rząd Wielkiej Brytanii. Miliarder od kilku lat znajduje się również na liście sankcyjnej USA jako bliski współpracownik prezydenta Rosji Władimira Putina.

Inny rosyjski oligarcha Leonid Mikhelson (według Bloomberga 55. najbogatszy człowiek świata), który również jest udziałowcem Novateka, stracił w 2022 r. 6,2 mld dolarów i jego majątek jest obecnie szacowany na 26,6 mld - pisze agencja. Wyceniana na 19,3 mld dolarów fortuna prezesa koncernu naftowego Łukoil Wagita Alekperowa (95. miejsce na liście) zmalała od początku roku o 3,5 mld. Akcje Łukoilu spadły w tym czasie o 17 proc.

Według Bloomberga łączny majątek 23 rosyjskich miliarderów wynosi obecnie 343 mld dolarów, na początku 2022 r. było to 375 mld. Przyjęte w poniedziałek i we wtorek przez USA, Wielką Brytanię i Unię Europejską sankcje, będące reakcją na uznanie przez Rosję niepodległości dwóch separatystycznych republik w ukraińskim Donbasie, mogą przyczynić się do dalszego zmniejszenia majątków najbogatszych Rosjan - ocenia Bloomberg.

