"Bloomberg": Tajwan kupi amerykańske pociski za ponad miliard dolarów

Chiny i Brazylia uzgodniły współpracę w branży czipów. Chcą handlować we własnych walutach Chiny i Brazylia zacieśnią współpracę w rolnictwie, badaniach naukowych, branży układów scalonych i finansach, wzmacniając handel we własnych walutach – ogłoszono we wspólnym oświadczeniu, wydanym w piątek w czasie wizyty prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy w Pekinie.