Bloomberg: Tajne spotkanie Ukrainy z sojusznikami nt. planu pokojowego

Politico: Węgry gotowe do kompromisu ws. pomocy finansowej dla Ukrainy Rząd Viktora Orbana sygnalizuje gotowość do kompromisu w sprawie unijnej pomocy dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro – powiadomił we wtorek portal Politico. Warunkiem zniesienia weta przez Budapeszt w tej sprawie ma być poddawanie finansowania corocznym przeglądom.