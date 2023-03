Polska spółka gamingowa chce wejść na GPW i otworzyć biuro w Los Angeles

Bloober Team w nowej strategii planuje skupić się na grach survival horror oraz zintensyfikować współpracę ze światowymi studiami. W II połowie 2023 r. chce otworzyć biuro w Los Angeles - podano w komunikacie prasowym. Spółka planuje w tym roku przenieść swoje notowania na główny rynek GPW.

/ Bloober

"Bloober Team zakłada oparcie długofalowej strategii na trzech filarach: tworzenie horrorów psychologicznych z elementami akcji, ekspansji poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi partnerami oraz wolności twórczej zespołu. Dotychczas spółka skupiała się przede wszystkim na pokazaniu wyjątkowej historii przez tzw. “environmental storytelling”. W przyszłych produkcjach na pierwszym planie będzie akcja, przez którą studio będzie opowiadać swoje historie, co pozwoli znacząco zwiększyć ich potencjał sprzedażowy oraz jeszcze bardziej pogłębić immersję graczy" - napisano w informacji prasowej.

Dodano również, że spółka planuje w tym roku przejść na główny rynek GPW z NewConnect.

W filarze związanym z tworzeniem gier survival horror, Bloober Team zakłada, że dołożenie większej ilości akcji do ich produkcji AAA pozwoli spółce sprzedawać do 10 mln egzemplarzy. Spółka oprócz pracy nad nową wersją "Silent Hill 2" zapowiad również "Projtkt C" - survival horror z własnym IP. Gra będzie powstawała przy współpracy z Private Division.

Poza dwoma głównymi tytułami Bloober współpracuje też m.in. z Anshar studios w produkcji Layers of Fear, z Draw Distance w projekcie M, z Rouge Games w projekcie F. Spółka w ramach strategii przedstawiła również plany dotyczące kolejnych gier.

Drugi filar dotyczący ekspansji poprzez współpracę, zakłada pracę z partnerami co-deweleoperami. W raporcie wspomniano o Konami, z którym współka współpracuje przy remake "Silent Hill 2", Private Division znanym z "The Outer Worlds" czy "Hadesa" oraz Tencent, która ma zapewnić rozwiązania R&D i know-how.

"Bloober Team w ostatnich latach nawiązał wiele partnerstw z liderami z branży. W kolejnych latach ma być realizowana ekspansja poprzez nawiązywanie współpracy z największymi partnerami, aby móc osiągnąć długookresowy cel, jakim jest stanie się do 2027r. czołowym liderem gatunku horror na świecie" - napisano w informacji prasowej.

Filar związany z ekspansją poprzez współpracę zakłada również stworzenie nowej marki partnerskiej oraz wewnętrzny dział R&D.

Filar związany z wolnością twórczą dotyczy m. in. otwarcia biura w Warszawie i w II połowie 2023 roku w Los Angeles.

mcb/ ana/