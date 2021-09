Bloober Team chce być w czołówce twórców horroru

/ Bloober

Producent gier Bloober Team na lata 2022-25 rozwija dwa duże projekty, które aspirują do kategorii gier AAA. Spółka chce być jednym z liderów całego gatunku horroru - poinformował prezes Piotr Babieno.

"Na lata 2022-25 będziemy jako firma rozwijać dwa duże projekty: projekt B (dawniej "Black"), nad którym pracujemy razem z Konami, a projekt C to nasze własne IP, pracujemy nad tym tytułem od pewnego czasu" - powiedział prezes Babieno.

Jak poinformował, oba projekty mają być kamieniami milowymi nowego etapu firmy. Mają znacząco podnieść prestiż na międzynarodowym rynku gier i są częścią kilkustopniowej strategii awansu do "Ligi Mistrzów" branży gier. W obu projektach wprowadzonych ma być dużo nowych mechanik.

"To nie będą gry wielkości +Wiedźmina+ czy +Cyberpunka 2077+, ale chcemy tworzyć gry AAA w naszym gatunku" - powiedział prezes.

Ze słów prezesa wynika, że jeszcze w tym roku może być więcej wiadomo o którymś z tych dwóch tytułów.

Jak poinformował prezes, celem spółki jest osiągnięcie pozycji jednego z liderów całego gatunku horroru.

"Skupialiśmy się na horrorze psychologicznym, a teraz nasz plan na najbliższe 5 do 7 lat to zostanie liderem horrorów w ogóle. Chcemy robić gry, które będą aspirować do segmentu AAA. (...) Gry mają też bardziej stawiać na akcję" - powiedział prezes.

Dodał, że spółka zmierza w kierunku gier TTP (z perspektywy trzeciej osoby), z filmową narracją. Wskazał, że horrory TTP z elementami akcji mają dużo większy potencjał sprzedażowy niż horrory psychologiczne, na poziomie nawet od 3 do 10 mln sztuk.

Bloober Team chce, by jego gry miały oprawę wysokobudżetowych gier AAA i były skierowane do masowego odbiorcy. IP spółki mogą wyjść poza świat gier (np. duży i mały ekran, gry planszowe).

"Za pięć lat chcielibyśmy być w miejscu, gdzie są takie firmy jak Naughty Dog, czy Bungie. (...) Chcemy mieć bardzo stabilną sytuację finansową i to nam się udało przez te umowy, które nawiązaliśmy. Mamy wystarczająco dużo środków, by te projekty realizować bez potrzeby pozyskiwania dodatkowego finansowania, ale jednocześnie chcemy być niezależni" - powiedział prezes Babieno.

Prezes poinformował, że spółka planuje zwiększyć zatrudnienie do ok. 200 osób na koniec tego roku lub na koniec pierwszego kwartału 2022 roku. Obecnie zatrudnia ok. 150 osób.

"Będziemy prawdopodobnie jednym z pięciu największych studiów w Polsce pod względem liczby zatrudnionych" - powiedział prezes Bloober Team.

W środę spółka poinformowała w komunikacie o zakończeniu pierwszej części prac nad produktem związanym z posiadaną marką "Layers of Fear". O szczegółach będzie informować w kolejnych miesiącach.

Bloober Team to producent gier założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r. (PAP Biznes)

pel/ osz/