Bloober Team pracuje nad "Silent Hill 2 Reamek" od dłuższego czasu, więc gra jest w zaawansowanej fazie - powiedział PAP Biznes prezes Bloober Team Piotr Babieno. Spółka zauważa rosnący popyt na fizyczne kopie "The Medium" po debiucie w PlayStation Plus. Nowa wersja "Layers od Fear" ma zadebiutować na początku 2023 roku.

"Pracujemy nad 'Silent Hillem 2' stosunkowo długo. Zanim doszło do podpisania umowy na ten tytuł, prace nad grą trwały do tzw. green light'u, bo dopiero po tym co pokazaliśmy, Konami stwierdziło, że czas wejść w etap produkcji" - PAP Biznes prezes Bloober Team Piotr Babieno.

W nocy ze środy na czwartek zadebiutował oficjalny zwiastun remaku 'Silent Hill'a 2', który spotkał się z dobrym odbiorem. Z kolei na oficjalnym blogu PlayStation napisano, że polscy deweloperzy zdecydowali się na zastosowanie dynamicznej kamery znad ramienia postaci, zamiast predefiniowanych scen z oryginału.

W czerwcu 2021 roku Bloober Team ogłosił zawarcie strategicznej umowy z Konami Digital. Prezes poinformował, że polskie studio pracowało nad 'Silent Hill 2 Remake' od 2019 roku.

18 października gra Bloober Team "The Medium" pojawiła się w ofercie PlayStation Plus Premium i Extra. Wcześniej horror z 2021 roku był dostępny Game Pass'ie Microsoftu.

"Nie widzimy jeszcze wyników, zobaczymy je dopiero w momencie zamknięcia subskrypcji. Natomiast z tego co czytamy na forach i podsyłanych nam informacji, to faktycznie dużo użytkowników PS Plusa ściąga 'Medium' i w nie gra. Mamy wrażenie, że jest dobrze. Dodatkowo nawet nasz wydawca pudełkowy, w momencie, w którym wyszła wersja na 'Plusa' zakomunikował, że rośnie zapotrzebowanie na wersję kolekcjonerską gry i zastanawia się nad dużym dodrukiem, bo wśród graczy jest potrzeba na fizyczną edycję" - powiedział.

Babieno twierdzi również, że krótki odstęp pomiędzy pojawieniem się "The Medium" w ramach subskrypcji PS Plus Premium i Extra, a wypuszczeniem zapowiedzi 'Silent Hill 2 Remake' będzie działał na korzyść spółki.

"Dla brandu jest to jak najbardziej istotne, żeby z naszymi produkcjami miało do czynienia jak najwięcej ludzi. Warto zaznaczyć, że 'Silent Hill' jest pierwszą grą z naszego nowego portfolio. Do 'The Medium' czy 'Layers of Fears' byliśmy deweloperem, o którym można było powiedzieć, że opowiada historie przez otoczeniowy storytelling, natomiast 'Silent Hillem 2' wchodzimy w opowiadanie historii nie przez środowisko, a przez akcję, czyli wchodzimy na rynek mainstreamowy, tam gdzie znajdują się takie tytuły jak właśnie 'Silent Hill', 'Resident Evil', 'The Last of Us'. To jest ten nurt, w którym chcemy być" - powiedział.

"Myślę, że Sony też to tak poukładało, żeby ci, którzy wiedzą, że 'Silent Hill 2 Remake' nadchodzi będą chcieli spróbować naszych starszych rzeczy. Im więcej fanów spotka się z 'The Medium', tym lepiej dla naszego IP, które rozbudowujemy - niedawno podpisaliśmy umowę z Platige Image na realizację serialu w oparciu o 'Medium'" - dodał.

Bloober Team podtrzymuje, że w przyszłym roku zadebiutuje gra "Layers of Fears", a prezes spółki zapewnił, że oprócz tego studio pracuje nad innymi projektami.

"Z początkiem roku pojawi się Layers od Fears, czyli nasze flagowe dokonanie w gatunku horroru psychologicznego, to będzie tytuł, który pokaże nasze podejście do opowiadania historii i będzie lekkim twistem w stosunku do tego, co dotychczas robiliśmy, bo ci którzy myślą, że to będzie remake albo remaster, to i jedni i drudzy się mylą, bo będzie to coś zupełnie nowego" - powiedział.

Pierwsza wersja "Layers of Fears" zadebiutowała w lutym 2016 roku na konsolach PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One oraz na PC.

"Jeżeli chodzi o pozostałe tytuły pracujemy nad czymś. Oczywiście są jakieś rzeczy, których jeszcze nie ogłaszamy w związku kampaniami promocyjnymi i w związku z tym, że raporty giełdowe są też później rozpowszechniane przez graczy i media growe. Staramy się mieć zawsze jakiegoś asa w rękawie" - dodał.

W zeszłym roku Bloober Team informował o planach wejścia jego spółki zależnej Feardemic na giełdę, ale ze względu na zamiany, które zaszły w Feardemicu, decyzja o debiucie na GPW została odłożona w czasie.

"Przede wszystkim Feardemic bardzo rozwinął się fundamentalnie. Pozyskaliśmy jako grupa w Feardemicu nowe finansowanie po to, żeby było on bardziej niezależny, ale patrząc na to, w jaki sposób spółka się rozwija i co się w niej aktualnie dzieje, nie ma żadnej presji na to, żeby wchodziła na giełdę. Zresztą otoczenie w postaci tego co dzieje się obecnie na rynkach finansowych w tej chwili ma taki obraz, że nie ma sensu spieszyć się z debiutem" - powiedział prezes.

"Scott Millard, który zarządza Feardemiciem myśli o tym, żeby przenieść się na rynek finansowy, natomiast w tym momencie - moim zdaniem i jego również - nie jest to najlepszy moment, żeby tego dokonywać" - dodał.

Maciej Białobrzeski (PAP Biznes)

mcb/ ana/