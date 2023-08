Bloober Team nabył 53,27 proc. udziałów w spółce Played With Fire

/ Bloober

Bloober Team, spółka produkująca gry video, nabyła 114 udziałów, stanowiących 53,27 proc. kapitału zakładowego, w Played With Fire sp. z o.o. - podał Bloober Team w komunikacie.

"W dobie fuzji i przejęć intensywnie rozglądamy się za partnerami, którzy są w stanie wspomagać nas w realizacji długoterminowej strategii. Zależy nam więc na pozyskiwaniu spółek, które mają podobną do nas wizję i podejście do biznesu, tak aby mogli się stać częścią naszego DNA. Inwestycja w studio VR jest konsekwentną realizacją naszej nowej strategii. Chcąc zostać liderem horroru, musimy patrzeć szerzej. VR daje zdecydowanie największą immersyjność i uważamy, że ma on niezwykły potencjał, zwłaszcza jeśli mówimy o horrorach" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Bloober Team, Piotr Babieno.

Played With Fire jest spółką zajmującą się tworzeniem gier na platformy wirtualnej rzeczywistości (VR). Studio do tej pory wydało dwie gry VR - "Stargaze" i "Mixture". (PAP Biznes)

