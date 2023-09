Po pożarze hali Dębica szacuje, że do listopada moce produkcyjne zostaną zwiększone do 70 proc. Firma Oponiarska Dębica po pożarze w hali produkcyjnej spodziewa się, że do listopada 2023 r. szacowane moce produkcyjne w zakładzie produkcji opon spółki zostaną zwiększone do 70 proc. mocy pierwotnej, przy pełnym rozruchu spodziewanym na początku 2025 r. - poinformowała spółka w komunikacie.