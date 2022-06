„Blokujemy Orlen”. Protesty kierowców obejmą kilkadziesiąt miast w Polsce

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

W nadchodzący weekend na wielu stacjach Orlenu odbędą się protesty kierowców przeciw wysokim cenom paliwa. Organizatorzy akcji „Blokujemy Orlen” wskazali kilkadziesiąt lokalizacji, na których utworzą się kolejki „zepsutych” aut.

Rosnące ceny paliw doprowadziły do, łagodnie mówiąc, znacznego niezadowolenia wśród kierowców. W Bielsku-Białej na stacji koncernu Orlen grupa kierowców urządziła spontaniczny protest, ustawiając swoje „zepsute” auta w kolejce na stację, blokując tym samym wjazd innym klientom.

Teraz akcja „Blokujemy Orlen” ma przybrać charakter ogólnopolski. I to już w najbliższą sobotę, 11 czerwca. Wówczas na stacjach polskiego koncernu paliwowego ma dojść do blokady wjazdów, czyli do podobnych akcji, która odbyła się w Bielsku-Białej.

Protestujący mają utworzyć „sztuczną” kolejkę do stacji. Całą akcję mają nadzorować koordynatorzy protestu, którzy zadbają o to, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Na stronie wydarzenia „Blokujemy Orlen” organizatorzy wskazali, że jego celem jest sprzeciw wobec polityki władz Orlenu, „który mimo kursu dolara i cen za baryłkę ropy śrubuje ceny na polskim rynku paliw”. Jednocześnie podkreślają też, że nie są zadowoleni z tego, „jak rząd (nie)radzi sobie z tym problemem i zamiata go pod dywan”.

Lista stacji i miast, w których dojdzie do protestów:

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Aleksandrów Łódzki, ul Konstantynowska 17, od godziny 16:00 do 18:00;

Białystok, ul. Księdza Stanisława Suchowolca 12, od godziny 16:00 do 18:00;

Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 9, ul. Grunwaldzka 142, ul. Kujawska 71, od godziny 16:00 do 18:00;

Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 2, od godziny 15:00 do 18:00;

Gdańsk, ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 4, od godziny 16:00 do 18:00;

Gdynia, ul. Śląska 45, od godziny 16:00 do 18:00;

Gliwice, ul. Pszczyńska 52, od godziny 16:00 do 18:00;

Główczyce, ul. Słupska 1, od godziny 11:00 do 13:00;

Gniezno, ul. Poznańska 110, od godziny 16:00 do 18:00;

Katowice, Aleja Murckowska 22 i Aleja Murckowska 5, od godziny 16:00 do 18:00;

Kędzierzyn-Koźle ul. Jana Pawła II, I.Łukasiewicza 2, Kozielska 8a, od godziny 16:00 do 18:00;

Kraków, ul. Stefana Grota-Roweckiego 33, od godziny 16:00 do 18:00;

Krynica-Zdrój, ul. Zawodzie 2, od godziny 16:00 do 18:00;

Kutno, ul. Tadeusza Kościuszki 56, od godziny 16:00 do 18:00;

Kwidzyn, ul. Sportowa 32a, od godziny 16:00 do 18:00;

Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 16, od godziny 16:00 do 18:00;

Łódź, ul. Juliana Tuwima 7, od godziny 16:00 do 18:00;

Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 47, od godziny 16:00 do 18:00;

Nowy Sącz, ul. Lwowska 140, od godziny 16:00 do 18:00;

Nysa, ul. Kraszewskiego 7, od godziny 16:00 do 18:00;

Obrowo, ul. Warszawska 5, od godziny 16:00 do 18:00;

Oława, ul. Opolska 31, od godziny 16:00 do 18:00;

Opole, ul. Ozimska 206, od godziny 16:00 do 18:00;

Ostrołęka, ul. Wojska Polskiego 7, od godziny 16:00 do 18:00;

Piekary Śląskie, ul. Bytomska 361, od godziny 16:00 do 18:00;

Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 134, od godziny 16:00 do 18:00;

Poznań, ul. Bałtycka 4A i ul. Dąbrowskiego 315, od godziny 16:00 do 18:00;

Radom, ul. Kielecka 22/24A, od godziny 16:00 do 18:00;

Rzeszów, ul. Warszawska 75a, od godziny 16:00 do 18:00;

Słupsk, ul. Bałtycka 17, od godziny 11:00 do 12:00;

Stargard, ul. Bydgoska 97? i ul. Szczecińska 49, od godziny 10:00 do 13:00;

Szczecin, ul. Mikołaja Kopernika 19, od godziny 16:00 do 18:00;

Świdnica, ul. Towarowa 7, od godziny 16:00 do 18:00;

Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 92/94, od godziny 16:00 do 18:00;

Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 88, od godziny 16:00 do 18:00;

Warszawa, ul. Michała Spisaka 1 i ul. Wydawnicza 72, od godziny 16:00 do 18:00;

Wieliczka, ul. Krakowska 4, od godziny 16:00 do 18:00;

Wołomin, Aleja Armii Krajowej 20, od godziny 16:00 do 18:00;

Wrocław, ul. Curie-Skłodowskiej 14, od godziny 16:00 do 18:00;

Zabrze, ul. Wolności 508, od godziny 16:00 do 18:00;

Żory, ul. Kościuszki 35 od godziny 16:00 do 18:00.

Dokładna lista miejsc objętych protestami jest aktualizowana na stronie organizatora pod tym linkiem.

Skąd się biorą rekordowo wysokie ceny benzyny? Wielu ludzi zastanawia się, skąd biorą się tak wysokie notowania benzyny. Tłumaczymy.

AB