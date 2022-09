Blok Taurona w Jaworznie - trwa spór o próbki węgla

Zełenski: Ukraina jest gotowa zwiększyć eksport energii do krajów europejskich

"Ukraina jest gotowa zwiększyć eksport energii do krajów europejskich" - zapewnił prezydent Wołodymyr Zełenski w piątek w przemówieniu do uczestników forum polityczno-gospodarczego w Cernobbio na północy Włoch. Aby było to możliwe, należy zapewnić bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - podkreślił.