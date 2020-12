Bliżej do kompromisu ws. brexitu. Potajemna rozmowa von Leyen i Johnsona

Co brexit oznacza dla klientów banków? Zmiany od 2021 r.

Dobiega końca okres przejściowy, w którym Wielka Brytania traktowana była na równi z innymi państwami członkowskimi UE. Banki przypominają, ze od nowego roku może dojść do zmiany cen przelewów wysyłanych do tego kraju, a karty wydane do podstawowych rachunków płatniczych nie będą tam obsługiwane.