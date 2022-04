Blisko 8 mld euro dla innowacyjnych rozwiązań. Można zwiększyć swoje szanse, jeżeli chce się jednocześnie pomóc

fot. Ivan Marc / / Shutterstock

Blisko 8 mld euro – to kwota, która zostanie przeznaczona dla polskich firm na wsparcie innowacyjnych rozwiązań w latach 2021-2027. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje w ramach programu funduszy europejskich FENG. Ponad połowa z tej puli trafi do autorów projektów stawiających na biznes + rozwój, jednocześnie każdy może zwiększyć szanse na grant, jeżeli do B+R dołoży jeszcze słowo pomoc.

Oferta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 zawierać ma wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą konsekwentnie budować innowacyjność firm. Kluczowym programem w ofercie ma być FENG – Fundusze dla Nowoczesnej, będący następcą programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie w ramach FENG na wynieść 7,9 mld, z czego ponad połowa ma wspierać w dużej mierze projekty bazujące na rozwiązaniach B+R.

Produkty dla wszystkich

Podstawowymi wymogami przy rozpatrywaniu projektów starających się o dofinansowanie w ramach FENG, będą zasady równości szans i niedyskryminacji. Zasady te opierać się będą o założenia dostępności produktów dla wszystkich, niezależnie od m.in. stanu zdrowia. Wszystkie wydatki z funduszy europejskich mają przyczyniać się do zapewnienia równych szans i jednakowego dostępu we wszystkich dziedzinach życia.

W praktyce oznacza to weryfikację projektów starających się o grant w kontekście m.in. funkcjonalności produktów i rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to kryterium wymagane przez organ przyznający dofinansowanie. Jednak nie chodzi o to, aby projekt starający się o wsparcie, musiał być dostosowany za wszelką cenę do użytkowana przez osoby z niepełnosprawnościami. W zasadach dotyczących równości najważniejsze jest zaplanowanie projektu w ten sposób, aby produkt był dostępny na równych zasadach dla wszystkich grup użytkowników.

Biznes + rozwój + pomoc

Polityka dostępności może wpłynąć też na dodatkowe punkty dla autorów pomysłów stawiających na nowatorskie rozwiązania skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Takie projekty mogą też być dofinansowane w ramach np. wydzielonego konkursu. Z podobnej możliwości skorzystali twórcy produktów Wheelstair i Tucan Eye w ramach konkursu Szybka Ścieżka.

Wheelstair jest przenośnym urządzeniem pozwalającym osobom poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego pokonać schody lub większe przeszkody na swojej drodze. Autorzy Wheelstair zaprojektowali produkt w ten sposób, że może być on podłączony do wózka, nie przeszkadzając w jego użytkowaniu. Jednocześnie można też łatwo odłączyć urządzenie, bez konieczności udziału innych osób.

Zastosowanie Tucan Eye ma również na celu wsparcie osoby z niepełnosprawnościami w przypadku codziennych trudów. Produkt ten skierowany jest do osób niewidomych lub niedowidzących. Wyglądem przypomina on rozbudowaną słuchawkę bluetooth, jednak technologia użyta do jego stworzenia jest znacznie bardziej zaawansowana. Tucan Eye wykorzystuje bowiem system sztucznej inteligencji, który współpracuje z zamontowaną w nim kamerą, służącą do pomocy przy m.in. sprawdzeniu rozkładu jazdy autobusu.

fot. Materiał Partnera /