Blisko 70 firm jednocześnie wprowadza 4-dniowy tydzień pracy. Największy taki eksperyment

Blisko 3 tys. pracowników spośród 70 firm z Wielkiej Brytanie weźmie udział w eksperymencie, który skróci ich czas pracy do czterech dni przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Badania mają potrwać pół roku, a nad ich przebiegiem będą pracować naukowcy.

W Wielkiej Brytanii rusza największy jak do tej pory eksperyment mający sprawdzić, czy czterodniowy tydzień pracy przynosi korzyści, czy wręcz przeciwnie. Do udziału w nim zgłosiło się ok. 70 firm, oferując zmianę czasu pracy wśród swoich 3 tys. pracowników – informuje BBC. Pełne wynagrodzenie przy 32 godzinach pracy tygodniowo będą oni pobierać przez 6 miesięcy.

Na liście pracodawców gotowych, które wezmą udział w badaniu, znalazły się m.in. firmy rekrutacyjne oraz te reprezentujące branżę nowych technologii, organizacje charytatywne czy sklep sprzedający "ryby z frytkami". Nad eksperymentem swoją pieczę będą trzymać naukowcy z uniwersytetów w Cambridge i Oksfordzie, eksperci z Boston College oraz analitycy z think thanku Autonomy. Po przeprowadzonym badaniu mają oni wydać swoją rekomendację dotyczącą efektów czterodniowego tygodnia pracy.

Do tej pory największym eksperymentem był ten przeprowadzony na Islandii. Wówczas objął on 1 proc. zatrudnionych w kraju, którzy pracowali przez 35 godzin tygodniowo. Jego wnioski były optymistyczne i wskazywały na wzrost zadowolenia i wydajności pracowników, przy jednoczesnym braku spadku produktywności.

