Blisko 5 tys. rosyjskich ostrzałów. Rakietowy bilans wojny w Ukrainie

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja przeprowadziła prawie 5 tysięcy ostrzałów rakietowych i 3,5 tysiąca ostrzałów lotniczych - poinformował w czwartek przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego gen. Ołeksij Hromow.

fot. Russian Defence Ministry / / TASS

"Od początku agresji zbrojnej na pełną skalę okupanci rosyjscy przeprowadzili prawie 5 tysięcy ostrzałów rakietowych i niemal 3,5 tysiąca ostrzałów lotniczych na obiekty na terytorium Ukrainy" - powiedział generał na briefingu prasowym. Dodał, że niemal 1100 ataków Rosjanie przeprowadzili, wykorzystując aparaty bezzałogowe (drony).

Wypowiadając się w przeddzień rocznicy inwazji, rozpoczętej 24 grudnia 2022 roku, przedstawiciel sztabu ocenił, że "Kreml przygotowuje Rosjan do przedłużającego się konfliktu". Choć władze Rosji twierdzą, że cele inwazji się nie zmieniły, to nie wyjaśniają, w jaki sposób będą one osiągnięte - zauważył generał.

Przedstawiciel sztabu generalnego wyraził przekonanie, że w społeczeństwie rosyjskim narasta zaniepokojenie z powodu niejasnych deklaracji władz, pogłębiającego się kryzysu gospodarczego i oczekiwań, że dojdzie do kolejnej mobilizacji. (PAP)

