Skarbówka odrzuciła blisko 400 tys. wniosków o przekazanie 1 proc. podatku

fot. Tatiana Dyuvbanova / Shutterstock

Blisko 400 tys. wniosków o przekazanie 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego zostało negatywnie zweryfikowanych przez skarbówkę – poinformował senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza na Twitterze.

Skarbówka odrzuciła około 400 tys. wniosków podatników, którzy chcieli przekazać kwotę w wysokości 1 proc. podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Dane Ministerstwa Finansów opublikował senator Krzysztof Brejza na Twitterze. Otrzymał je w odpowiedzi na interwencję poselską w sprawie przekazywania środków z 1 proc. na rzecz OPP.

Pieniądze z 1 proc. podatku poszły prosto do budżetu

"400 tysięcy wniosków o przekazanie 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego zostało negatywnie zweryfikowanych przez skarbówkę. To dane ujawnione przez Min. Finansów w odpowiedzi na interwencję ws. blokady przekazywania środków z 1 proc. na rzecz OPP" - czytamy wpis senatora Krzysztofa Brejzy na Twitterze.

400 tysięcy wniosków o przekazanie 1% dla organizacji pożytku publicznego zostało negatywnie zweryfikowanych przez skarbówkę.

To dane ujawnione przez Min.Finansów w odpowiedzi na interwencję ws. blokady przekazywania środków z 1% na rzecz OPP pic.twitter.com/a5bt9dNvTe — Krzysztof Brejza - Biuro Senatorskie (@KrzysztofBrejza) January 16, 2021

"W rozliczeniu rocznym za 2018 r. organizacje pożytku publicznego otrzymały łącznie 874,4 mln zł od 14,5 mln podatników, a w rozliczeniu rocznym za 2019 r. – 907 mln zł. Wsparło je 14,8 mln podatników. Tym samym sytuacja organizacji pożytku publicznego obiektywnie nie uległa pogorszeniu mimo obowiązującego stanu pandemii" - napisała w odpowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Anna Chałupa.

Coroczne darowizny niższe o 80 proc.

"Obiektywnie nie uległa pogorszeniu" – innego zdania są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Fundacje już pod koniec 2020 r. informowały, że wpływy z corocznych darowizn są nawet o 80 proc. niższe niż w poprzednim roku. O dramatycznej sytuacji pisali również rodzice – martwili się na ile miesięcy rehabilitacji dzieci wystarczą pieniądze.

Liczba przekazanych środków oraz podatników, którzy je przekazali mówi tylko o rosnącym trendzie. Nie wskazuje natomiast, że pojedynczy beneficjent (lub instytucja) otrzymał więcej pieniędzy niż przed rokiem.

Problem z przekazaniem 1 proc. podatku. Brakuje pieniędzy na kontach fundacji Dramat rodziców dzieci z niepełnosprawnościami rozgrywa się na naszych oczach. Rządzący chcieli pomóc przedsiębiorcom, zapomnieli jednak o zapewnieniu możliwości przekazywania 1 proc. podatku wybranej przez podatnika instytucji pożytku publicznego. Fundacje księgują coroczne darowizny i donoszą, że kwoty są nawet o 80 proc. niższe niż ubiegłym roku.

Co się stało z pieniędzmi, które firmy chciały przekazać? Automatycznie wpłynęły do budżetu państwa. Powodem są specjalne przepisy dotyczące wydłużonego okresu rozliczania PIT wprowadzone z powodu pandemii COVID-19. Podatnicy mieli prawo do późniejszego uregulowania zobowiązań z urzędem skarbowym. Wynika z tego, że na podstawie obowiązujących przepisów zapłacili w terminie. W związku z tym powinni móc przekazać 1 proc. podatku wybranej organizacji.

Problem z przekazaniem 1 proc. podatku

W "normalnych" okolicznościach przepisy są jasne. Podatnicy, którzy zapłacą podatek dochodowy w terminie, mogą przekazać darowiznę w wysokości 1 proc. podatku. Jeżeli nie wskażą instytucji, pieniądze trafią do budżetu państwa. Co w sytuacji, gdy rządzący przedłużyli czas rozliczenia podatkowego? Zgodnie z przepisami wprowadzonymi na wiosnę 2020 roku podatnicy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów mogli uregulować zobowiązania z tytułu daniny publicznej do 1 czerwca oraz złożyć korektę deklaracji PIT do 30 czerwca.

Jednak w rzeczywistości osoby, które rozliczyły się 30 czerwca, nie mogły przekazać darowizny wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, ponieważ na podstawie obowiązujących przepisów naczelnik urzędu skarbowego ma czas na przekazanie 1 proc. podatku do 1 lipca

Podatnicy mają prawo do przekazania 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 45c). Warunkiem jest zapłacenie podatku w terminie. Tutaj sytuacja komplikuje się ze względu na działania rządu związane z pandemią COVID-19 i wydłużeniem okres rozliczenia za 2019 r.

DF