Blisko 40 proc. polskich dużych firm zatrudnia obywateli Ukrainy

39 proc. dużych polskich firm zatrudnia pracowników z Ukrainy, a kolejne 29 proc. zamierza ich poszukiwać w ciągu najbliższych 12 miesięcy - wynika z raportu "Barometr Imigracji Zarobkowej" Personal Service.

Obecnie w Polsce pracuje milion obywateli Ukrainy, a przyciąga ich przede wszystkim bliskość geograficzna, niska bariera językowa i wysokie zarobki - podkreśla prezes Personal Service Krzysztof Inglot. Dodaje, że obywatele Ukrainy w większości są bardzo oszczędni, 60 proc. z nich wydaje w Polsce miesięcznie 500 zł. Zarobione u nas pieniądze odkładają i wydają u siebie.

"Zatrudnianie cudzoziemców jest dla firm koniecznością ze względu na duży niedobór pracowników" - podkreśla główny ekonomista Pracodawców RP Łukasz Kozłowski. Jak wyjaśnia, ten niedobór odczuwalny jest głównie w budownictwie i w przemyśle.

Pracownicy z Ukrainy są zatrudniani najczęściej na stanowiskach niższego szczebla. Wynika to z uproszczonej procedury zatrudniania, która daje cudzoziemcom z sześciu krajów, w tym z Ukrainy, możliwość legalnej pracy przez 6 miesięcy w ciągu roku. "Problemem jest zatrudnianie obywateli zza naszej wschodniej granicy w tak zwanej szarej strefie"- zwraca uwagę Vasiliy Voskoboynik, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Międzynarodowego Zatrudnienia.

Podkreśla, że większość Ukraińców nie zastanawia się, co z nimi będzie, kiedy doznają na przykład urazu przy produkcji, rozchorują się czy nie zobaczą zarobionych pieniędzy, ponieważ pracodawca w Polsce nie będzie chciał ich wypłacić. Według Voskoboynika należy niezwłocznie zbudować most pomiędzy ukraińskimi pracującymi w Polsce imigrantami i uczciwymi polskimi pracodawcami. Realizując to zadanie, uda się uderzyć w nielegalne zatrudnienie Ukraińców w Polsce. Zwiększą się również wpłaty do polskiego budżetu i systemu ubezpieczeniowego.

Z miliona zatrudnionych w Polsce Ukraińców tylko 400 tys. odprowadza składki do ZUS-u.

Źródło: IAR

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR) Elżbieta Łukowska/dyd