Blisko 300 tys. osób może zostać powołanych do służby w wojsku w 2022 r.

Możliwość powołania do 284,2 tys. osób do czynnej służby wojskowej w różnych formach w 2022 r., przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów wniesiony przez szefa MON.

Projekt zakłada, że maksymalna liczba osób, które można w 2022 r. powołać do czynnej służby wojskowej w ramach ćwiczeń, wyniesie 200 tys. Do tysiąca ma wynieść liczba żołnierzy NSR, którzy mogą być powołani do czynnej służby. Do 200 osób będzie można powołać w ramach okresowej służby wojskowej, do 48 tys. w ramach służby przygotowawczej; w ramach terytorialnej służby wojskowej będzie można powołać do 35 tys. osób.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.(PAP)

