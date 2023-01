Blisko 1/4 pensji trafi w ręce państwa. Od tego nie uciekniesz

Co miesiąc z minimalnej pensji do państwowej kasy odprowadzane jest ok. 23 proc. Więcej pieniędzy odliczane jest w ramach danin publicznych dla pracowników zarabiających w granicach średniej krajowej. Policzyliśmy, jaki procent miesięcznego wynagrodzenia trafia do budżetu państwa w ramach obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego.

Pomysł na analizę wysokości obciążenia daninami publicznymi osób zatrudnionych na umowę o pracę był zainspirowany wynikami badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie e-pity. Wynika z nich, iż 60 proc. ankietowanych osób nie wie, czy w związku ze zmianami wprowadzonymi „Polskim ładem” otrzyma wyższy, czy niższy podatek dochodowy do zapłaty.

Prowadzi to do kolejnego pytania – czy wiemy, jaki procent miesięcznego wynagrodzenia trafia do budżetu państwa (rozumianego szeroko, również jako pula środków w NFZ i ZUS-u).

23 proc. minimalnej krajowej trafia do budżetu

Z umowy o pracę na kwotę 3490 zł miesięcznie na opłacenie wszystkich danin publicznych przekazana jest 22,36 proc. dochodu, wynika z analizy Bankier.pl. Różnica pomiędzy kwotą brutto a daninami publicznymi to tzw. "pensja na rękę". Przy pensji minimalnej wraz z każdą wypłatą do budżetu państwa płynie 780,52 zł. W połowie roku w górę pójdzie wysokość minimalnego wynagrodzenia. Po podwyżce suma danin publicznych wyniesie 816,14 zł.

Obciążenie daninami publicznymi na UoP – minimalna krajowa Rodzaj daniny publicznej Rok 2023 r. II połowa 2023 r. I połowa 2022 r. 2021 r. 2013 r. 2003 r. Pensja minimalna 3600 zł 3490 zł 3010 zł 2800 zł 1600 zł 800 zł Składki na ubezpieczenia społeczne 493,56 zł 478,48 zł 412,68 zł 383,88 zł 219,36 zł 149,68 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne 279,58 zł 271,04 zł 233,76 zł 217,45 zł 124,26 zł 52,03 zł Podatek dochodowy 43 zł 31 zł 0 zł 137 zł 75 zł 9,9 zł SUMA 816,14 zł 780,52 zł 646,44 zł 738,33 zł 418,62 zł 211,61 zł Obciążenie 22,67% 22,36% 21,48% 26,37% 26,16% 26,45% Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Dla porównania sprawdziliśmy również, jaki procent miesięcznego wynagrodzenia był odliczany z minimlnej krajowej do budżetu państwa w 2022 r., 2021 r., 2013 r. i 2003 r. W trzech ostatnich przypadkach realne obciążenie daninami publicznymi na umowie o pracę kształtowało się na poziomie ok. 26 proc.

Blisko jedna czwarta wpływa do budżetu ze średniej krajowej

Więcej (nie tylko nominalnie) zapłacą podatnicy, których miesięczne dochody kształtują się na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Daniny publiczne stanowią 27,07 proc. średniego dochodu brutto prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia na 2023 r.

Obciążenia daninami publicznymi na UoP – średnie wynagrodzenie Rodzaj daniny publicznej Rok 2023 r. 2022 r. 2021 r. 2013 r. 2003 r. Przeciętna pensja 6935 zł 6480,67 5662,53 zł 3650,06 zł 2201,47 zł Składki na ubezpieczenia społeczne 950,8 zł 888,5 zł 776,26 zł 500,42 zł 411,81 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne 538,58 zł 503,3 zł 439,72 zł 283,46 zł 143,14 zł Podatek dochodowy 388 zł 341 zł 366 zł 256 zł 138 zł SUMA 1877,38 zł 1732,8 zł 1581,98 zł 1039,88 zł 692,95 zł Obciążenie 27,07% 26,74% 27,94% 28,49% 31,48% Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

W obliczeniach nie uwzględnialiśmy ulg podatkowych. Korzystając z dostępnych informacji, niektórzy pracownicy mogą obniżyć wysokość podatku dochodowego do zapłaty. Jedną z grup, dla których polski system podatkowy przewiduje preferencje, są rodzice. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "PIT rodzica. 8 sposobów na obniżenie podatku za 2022 rok, jeśli masz dziecko".