Blisk 700 migrantów zaginęło bez wieści na najbardziej niebezpiecznej granicy na świecie

Ciąg dalszy sprawy impeachmentu prezydenta Bidena. "Pociągniemy ludzi do odpowiedzialności" Izba Reprezentantów zagłosowała w czwartek za skierowaniem artykułów impeachmentu prezydenta Joe Bidena do komisji sprawiedliwości i bezpieczeństwa krajowego. Jest to wynik kompromisu wewnątrz Partii Republikańskiej, w wyniku którego cała Izba uniknie głosowania nad impeachmentem w tym tygodniu.