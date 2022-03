Blinken: Zgadzam się z prezydentem Bidenem, że Rosjanie popełnili zbrodnie wojenne

fot. Pool / / Reuters

Osobiście zgadzam się z prezydentem Joe Bidenem, że Rosjanie popełnili zbrodnie wojenne na Ukrainie - powiedział w czwartek szef dyplomacji USA Antony Blinken. Jak stwierdził, w obliczu wielkiej liczby ataków na cele cywilne, trudno uznać, że nie są to działania celowe.

"Wczoraj prezydent Biden powiedział, że w jego opinii na Ukrainie doszło do zbrodni wojennych. Osobiście, zgadzam się. Celowe ataki na cywilów są zbrodnią wojenną" - powiedział Blinken, wymieniając długą listę przypadków ataków na cywilów tylko w ciągu ostatniego tygodnia, w tym szkoły, szpitale, teatr w Mariupolu oznaczony wielkimi napisami "dzieci", czy ludzi stojących w kolejce po chleb. Blinken stwierdził, że podobne taktyki Rosja stosowała m.in. w Aleppo i Groznym w celu złamania ducha mieszkańców.

Blinken obiecał, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, zaś amerykańscy eksperci dokumentują i sprawdzają przypadki ataków na cywilów w celu wsparcia międzynarodowych śledztw.

Jesteśmy zaniepokojeni, że Chiny rozważają pomoc Rosji; nie zawahamy się przed nałożeniem na nie kosztów

Jesteśmy zaniepokojeni tym, że Chiny rozważają bezpośrednią pomoc Rosji w jej inwazji na Ukrainę. W piątek prezydent Biden ostrzeże prezydenta Xi, że USA nie zawahają się przed nałożeniem na ChRL kosztów - powiedział w czwartek szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken.

"Prezydent Biden będzie rozmawiał jutro z prezydentem Xi i jasno wyłoży mu, że Chiny poniosą odpowiedzialność za jakiekolwiek działania podjęte, by wspierać rosyjską agresję" - powiedział Blinken. Jak dodał, Chiny mają szczególną odpowiedzialność, by użyć swoich wpływów i przekonać Rosję do zatrzymania wojny, ale wszystko wskazuje na to, że "idą w przeciwnym kierunku".

Nie widzimy żadnych znaczących starań Rosji, by zakończyć tę wojnę na drodze dyplomacji, wręcz przeciwnie

Podziwiamy wysiłki Ukrainy, by rozmawiać z Rosją mimo bycia pod stałym ostrzałem, ale nie widzimy żadnych znaczących starań Rosji, by zakończyć tę wojnę na drodze dyplomacji - powiedział w czwartek sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jak dodał, na dobrą wiarę Moskwy nie wskazują ani słowa Putina, ani działania rosyjskich wojsk.

"Podziwiamy Ukrainę, że jest w stanie zasiąść do stołu negocjacyjnego, nawet będąc pod ostrzałem każdej minuty, każdego dnia. Jednocześnie nie widziałem żadnych znaczących wysiłków Rosji, by zakończyć wojnę, którą rozpoczęła, w drodze dyplomacji" - powiedział Blinken podczas konferencji prasowej.

Jak dodał, słowa rosyjskiego prezydenta wskazują na coś przeciwnego, podobnie jak działania Rosji. Blinken odniósł się też do przemówienia Putina, w którym skrytykował Rosjan przeciwnych wojnie jako "piątą kolumnę" i ludzi, którzy mentalnie nie żyją w Rosji.

"Prezydent Putin kpi z sankcji, używając ostatnich publicznych tyrad do naśmiewania się z Rosjan jako uzależnionych od foie gras i ostryg. Tymczasem on sam siedzi w swoich pałacach, gromadząc miliardy zabrane Rosjanom, podczas gdy oni stoją w długich kolejkach po gotówkę, sklepy się zamykają, a rubel traci swoją wartość" - powiedział dyplomata.

(PAP)

osk/ tebe/