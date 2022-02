Blinken: USA podzielą się z Europą rezerwami energii w razie zakręcenia kurka przez Rosję

Borrell: Rosja używa energii jako broni geopolitycznej

Rosja nie waha się przed używaniem energii jako broni geopolitycznej - powiedział w poniedziałek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podczas wizyty w Waszyngtonie. Sekretarz stanu USA Antony Blinken zapowiedział z kolei, że jego kraj zrobi wszystko, co możliwe, by złagodzić zakłócenia w dostawach gazu do Europy.