Blik sprzymierzeńcem oszczędzających. Co i za ile można w bankach?

fot. Proxima Studio / Shutterstock

Blik na dobre zadomowił się w bankach działających na polskim rynku. Tę usługę można już znaleźć w większości bankowych aplikacji mobilnych. Nie znaczy to jednak, że we wszystkich instytucjach jest ona dostępna w takim samym zakresie. Za niektóre usługi przyjdzie nam także zapłacić.

Blik to usługa bankowości mobilnej, z której klienci banków w Polsce korzystają obecnie najczęściej i najchętniej. To wniosek przeprowadzonego przez Kantar Polska badania, które objęło drugi kwartał bieżącego roku. Blik przodował m.in. w zestawieniu najbardziej rozpoznawalnych marek w kategorii płatności mobilnych i osiągnął również najwyższy wynik wskaźnika brand power mierzącego siłę marki przed takimi konkurentami jak VISA, Mastercard, Google Pay, Revolut czy Apple Pay.

– Blik jest obecnie najsilniejszą marką w kategorii nowoczesnych płatności w Polsce. Co istotne – cały czas wzmacnia swoją pozycję. Jest także najszybciej rosnącą w świadomości badanych innowacją na rynku płatności bezgotówkowych, powiększając dystans do innych rozwiązań – często oferowanych przez globalnych graczy – mówi Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

W tym samym kwartale klienci banków, płacąc za zakupy w internecie, zdecydowanie częściej wybierali Blika, aniżeli płatności kartą. Pierwszych z nich było 73 miliony, z kolei kart w tym przypadku użyto ok. 33,6 milionów razy.

Większość banków działających w Polsce daje możliwość korzystania z płatności mobilnych Blik. To jednak nie tylko opłacanie zakupów w sklepach internetowych lub stacjonarnych, ale również inne usługi. Jednak nie wszystkie instytucje, których logo można znaleźć na stronie internetowej Blika, udostępniły go w jej pełnym zakresie. Różnicę można także znaleźć wśród opłat za poszczególne usługi.

Blik w większości banków

Blik można znaleźć w aplikacji mobilnej większości banków działających w Polsce. Usługa ta jest dostępna we wszystkich instytucjach znajdujących się w pierwszej dziesiątce banków z największą liczbą aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy (według raportu PRNews.pl: Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych – II kw. 2020 r.). Na Blika muszą jeszcze poczekać klienci Banku Pocztowego (lub EnveloBanku), BOŚ Banku, Citi Handlowego, Idea Banku, PlusBanku i Toyota Banku. Pierwszy z nich rozpoczął w tym miesiącu program pilotażowy wśród wąskiej grupy klientów.

Blik w polskiej bankowości – dostępność i stawki Bank Czy oferuje BlLIKA? Ile kosztuje: płatność BLIKIEM? przelew na numer telefonu? prośba o przelew na telefon? wypłata z bankomatu? wpłata we wpłatomacie? Alior Bank TAK 0 zł 0 zł brak usługi 0 zł brak usługi Bank BPS TAK 0 zł brak usługi brak usługi 0 zł (1)/3 zł (2) brak usługi Bank Millennium TAK 0 zł 0 zł brak usługi 0 zł (1)(3)/5 zł(2) 0 zł (tylko własne) Bank Pekao TAK 0 zł 0 zł brak usługi 0 zł(1)(4)/2,30% mn. 5 zł (2) 0 zł (5)/0,40% min. 2 zł (6) Bank Pocztowy, EnveloBank NIE brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi BNP Paribas Bank Polska TAK 0 zł brak usługi brak usługi 0 zł (1)/5 zł(2) 0 zł (tylko własne) BOŚ Bank NIE brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi Citi Handlowy NIE brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi Credit Agricole TAK 0 zł 0 zł brak usługi 0 zł brak usługi Getin Noble Bank TAK 0 zł 0 zł brak usługi 0 zł (promocja do 31.12.20 r.) 0 zł (5)/0,80% min. 1 zł (6) Idea Bank NIE brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi ING Bank Śląski TAK 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł (1)(7)(8)/2,50 zł (2) (Konto z Lwem Direct/Mobi) 0 zł (własne i PlanetCash) ING Bank Śląski TAK 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł (Konto z Lwem Premium/Komfort) 0 zł (własne i PlanetCash) mBank TAK 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł brak usługi Nest Bank TAK 0 zł brak usługi brak usługi 0 zł 0 zł PKO BP, Inteligo TAK 0 zł 0 zł brak usługi 0 zł 0 zł PlusBank NIE brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi Santander Bank Polska TAK 0 zł 0 zł brak usługi 0 zł brak usługi Toyota Bank NIE brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi brak usługi (1) dotyczy bankomatów własnych banku, (2) dotyczy pozostałych bankomatów, (3) dotyczy bankomatów obcych w przypadku spełnienia warunku zwalniającego, (4) dotyczy dwóch wypłat z bankomatów obcych w miesiącu po spełnieniu warunku zwalniającego, (5) dotyczy wpłatomatów własnych, (6) dotyczy wpłatomatów obcych, (7) dotyczy bankomatów PlanetCash, (8) dotyczy jednej wypłaty z bankomatu obcego w miesiącu. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 27.10.2020 r.

Posiadanie Blika może być uznane za synonim oferowania co najmniej dwóch usług. Do jego podstawowych funkcji należą płatności w sklepach internetowych lub stacjonarnych zastępujące płatności kartowe oraz wypłaty z bankomatów. Każdy bank chwalący się udostępnieniem klientom tej usługi daje możliwość korzystania ze wspomnianych usług. W przypadku pierwszych z nich klienci nie muszą się liczyć z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Płatności zrealizowane za pomocą Blika są bezpłatne. Tego samego nie można jednak powiedzieć o wypłatach z bankomatów.

Tańsze wypłaty Blikiem niż kartą

Gdyby za parametr analizy wybrać stosunek banków do wypłat Blikiem, można by je podzielić na dwie grupy. Jedną z nich stanowiłyby instytucje, które podjęcie gotówki tą metodą traktują tak samo jak „klasyczne” wypłaty z bankomatów, tj. nie naliczają opłaty za operacje z bankomatów własnych, a za wypłaty z maszyn obcych kasują tak samo jak przy użyciu karty. Jest to bardziej liczna grupa, do której włączają się Bank BPS, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski i Nest Bank. Ostatni z nich nie pobiera opłat za wypłaty ze wszystkich bankomatów krajowych.

Dla posiadaczy kont w Alior Banku, Credit Agricole, Getin Noble Banku, mBanku, PKO BP (wraz z Inteligo) oraz Santander Banku Polska wypłata Blikiem z bankomatu obcego będzie korzystniejsza dla ich portfela niż wykorzystanie w tym celu karty debetowej. Najwięcej zaoszczędzą na tym posiadacze PKO Konta za Zero od PKO Banku Polskiego. Różnica? 10 zł na każdej takiej transakcji.

Idąc za aktualnym rankingiem kont osobistych, łatwo porównać stawki obowiązujące przy pozostałych flagowych ROR-ach w wymienionych wyżej bankach. Korzystający z Konta Internetowego (Alior Bank) zaoszczędzą na wypłacie Blikiem 5 zł, Konta dla Ciebie (Credit Agricole) 6 zł, Konta Proste Zasady (Getin Noble Banku) min. 5 zł, eKonta osobistego 2,50 zł przy wypłacie kwoty mniejszej niż 100 zł, a Konta Jakie Chcę (Santander Bank Polska) 5 zł.

Część banków wdrożyło również możliwość dokonywania wpłat we wpłatomacie za pomocą Blika. Taką opcję mogą wypróbować klienci Banku Millennium, Banku Pekao, BNP Paribas Banku Polska, Getin Noble Banku, ING Banku Śląskiego, Nest Banku i PKO Banku Polskiego. Blisko połowa z nich pozwala na wpłaty tylko w niektórych wpłatomatach, z reguły własnych. Takiego ograniczenia nie znajdziemy w tabelach opłat i prowizji Banku Pekao, Getin Noble Banku, Nest Banku i PKO Banku Polskiego.

Przelew Blik alternatywą dla przelewów natychmiastowych

Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, wprowadzanym po kolei przez kolejne banki, jest możliwość wysłania przelewu Blik na numer telefonu. Taka usługa pozwala na przekazane środków w czasie rzeczywistym innemu użytkownikowi Blika bez konieczności znajomości jego numeru konta. Usługa ta może zastąpić – zwykle drogie – przelewy natychmiastowe, tym bardziej że we wszystkich oferujących ją bankach jest darmowa. Pod koniec 2019 r. Credit Agricole planował wprowadzić opłatę za przelew na numer telefonu Blik od 1 stycznia 2020 r., jednak zrezygnował później z tej zmiany, pozostawiając przy tej pozycji w cenniku brak opłaty.

Stosunkową nowinką w usługach Blika jest prośba o przelew. Skorzystać z niej mogą póki co klienci dwóch banków – ING Banku Śląskiego i mBanku. Usługa ta jest bezpłatna i podobnie jak w przypadku przelewu na numer telefonu zarówno wysyłający prośbę, jak i odbiorca wiadomości, muszą korzystać z Blika.