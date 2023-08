Błaszczak ogłosił czwarte pytanie w referendum. Chodzi o granicę z Białorusią

Kaczyński: Jak jesteśmy przy władzy, to pieniądze są, Jak oni są przy władzy, to pieniędzy nie ma My chcemy naprawdę bogatej i silnej Polski. (...) I chcemy też żebyście mieli życie szczęśliwe - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Zawichoście, gdzie wziął udział w pikniku wojskowym "Silna Biało-Czerwona", komentując politykę pieniężną rządu. By Polska była krajem mlekiem i miodem płynącym przeszkadza "potężny obóz zdrady narodowej, który dzisiaj zabiega o władzę".