Błaszczak: Trwa rozbudowa zabezpieczeń na granicy z Rosją

Od początku wojny przez Warszawę przejechał ponad 1 mln uchodźców z Ukrainy

Stołeczny ratusz podał informację, że od 24 lutego 2022 r. przez Warszawę przejechało ponad 1,1 miliona uchodźców z Ukrainy. W pierwszych dniach wojny do miasta codziennie zgłaszało się nawet 40 tysięcy osób poszukujących pomocy. Obecnie około 7 tysięcy uchodźców dociera do stolicy każdego tygodnia, z czego prawie wszyscy - ok. 95 proc. kontynuuje swoją podróż.